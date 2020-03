Studia on-line w Szkole Orląt

Zajęcia on-line

– To czas, który powinniśmy owocnie i efektywnie spożytkować. To lekcja odpowiedzialności za siebie, innych i swoje postępy w nauce – napisał w liście do środowiska akademickiego gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, rektor-komendant LAW. Uczelnia w Dęblinie szybko i sprawnie przystosowała się do nowych warunków i przeszła na zdalny system nauczania dla studentów wojskowych i cywilnych. Ci pierwsi zajęcia on-line rozpoczęli już 12 marca, cywilni cztery dni później.

– Nasz Ośrodek Informatyki już dużo wcześniej wdrożył większość narzędzi wykorzystywanych do prowadzenia zajęć w formie e-learningu lub blended learning (forma nauki łącząca metody tradycyjne, bezpośrednie oraz prowadzone za pośrednictwem komputera – przyp. red.). Część wykładowców od pewnego czasu umieszczała materiały na platformie edukacyjnej. Wyjątkowa sytuacja, z jaką obecnie mamy do czynienia, wymusiła na nas szybkie przeszkolenie pozostałych wykładowców, aby mogli sprawnie z tych narzędzi korzystać – wyjaśnia ppłk Jarosław Nowak, szef Ośrodka Informatyki LAW. – W pierwszych dniach skupiliśmy się na przygotowaniu przejrzystych instrukcji oraz kursów wideo, dzięki którym wykładowcy szczegółowo poznali możliwości platformy edukacyjnej IKAR oraz zasady prowadzenia wideokonferencji w Google Meet – dodaje. Równolegle Ośrodek Informatyki uruchomił kanały zdalnej pomocy wideo, gdzie dyżurujący personel ośrodka udziela porad technicznych wykładowcom prowadzącym zdalne zajęcia.

Obecnie podchorążowie, zamiast w salach wykładowych, uczą się w akademickich pokojach. Każdy z nich ma komputer, a na nim do dyspozycji platformę edukacyjną IKAR. – W zasadzie robimy wszystko to, co podczas zajęć na sali wykładowej. Różnica jest taka, że dzień wcześniej dostajemy informację od wykładowcy, w jakiej formie odbędą się zajęcia. Czasem jest to np. wideokonferencja w Google Meet. Ale dostajemy też zadania, które musimy w określonym czasie wykonać i przesłać na platformę IKAR – opowiada st. szer. pchor. Mateusz Jabłoński z I roku Kontroli Ruchu Lotniczego w LAW.

Ciekawą inicjatywą, na które zdecydowała się Akademia, są video-apele komendanta uczelni. – Pomysł został dobrze odebrany, bo dzięki takiemu rozwiązaniu, skupianie wszystkich podchorążych w jedynym miejscu zostało znacząco ograniczone – ocenia pchor. Jabłoński.

Jak przyznaje gen. bryg Krawczyk, nauka w zupełnie nowej formule jest dla wszystkich niemałym wyzwaniem. – Wszyscy uczymy się nowych form pracy i może się zdarzyć, że na początku nie każdy odnajdzie się w tej sytuacji. Paradoksalnie jednak, może obecny kryzys stanie się początkiem rewolucji technologicznej w dydaktyce i komunikacji ze studentami – zauważa rektor.

Funkcjonowanie uczelni

Zmienił się także system pracy administracji LAW i większość pracowników pracuje zdalnie. – Kontakty bezpośrednie zostały zredukowane do minimum, a sprawy załatwiane są przede wszystkim drogą telefoniczną, mailową lub przez wideokonferencje. Uruchomiliśmy też System Obsługi Toku Studiów (VERBIS), czyli wirtualny dziekanat – mówi mjr Agnieszka Kossowska, rzecznik prasowy LAW.

Na terenie uczelni, w miejscach najczęściej uczęszczanych, pojawiły się pojemniki ze środkiem dezynfekującym, a każdy kto wjeżdża na teren jednostki ma mierzoną temperaturę. Do niezbędnego minimum został też ograniczony ruch wewnątrz uczelni, a podchorążym zostały wstrzymane przepustki i urlopy. – Wychodzimy jedynie na posiłki oraz wtedy, gdy np. chcemy poćwiczyć. Basen co prawda został zamknięty, ale każdy z nas, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ma możliwość indywidualnego uprawiania sportu na świeżym powietrzu. To dobrze, bo aktywność fizyczna jest w naszym przypadku bardzo ważna – mówi podchorąży Jabłoński. I dodaje, że zmiany, jakie zaszły w uczelni w ostatnich dniach nie są specjalnie uciążliwe. – Największym ograniczeniem jest oczywiście zakaz opuszczania terenu jednostki. Niemniej jednak wszyscy rozumiemy powagę sytuacji. Podjęte przez uczelnię decyzje są słuszne – przyznaje st. szer. pchor. Jabłoński.