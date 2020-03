Zmiana na stanowisku dowódcy 10 BKPanc

REKLAMA

Później nastąpił czas przemówień. Gen. bryg. Artur Pikoń podziękował za czas spędzony wśród pancerniaków. „Powodem do dumy jest i była możliwość dowodzenia Wami. Dzięki Waszemu profesjonalizmowi, zaangażowaniu, a także wspólnemu wysiłkowi nie raz udowodniliśmy, że świętoszowska Brygada zasługuje na miano najlepszej w Wojsku Polskim”- generał zwrócił się do zebranych.

Również nowy dowódca 10 BKPanc skierował swoje słowa do pancernego grona: „Dla czołgisty z Żurawicy, która kultywuje tradycje jednostek i żołnierzy współtworzących 10 Brygadę Kawalerii oraz żołnierza garnizonu Rzeszów, gdzie pułkownik Maczek pełnił służbę jako dowódca 10Brygady Kawalerii, wyznaczenie na stanowisko Dowódcy jednostki, której patronem jest gen. broni Stanisław Maczek, to ogromny zaszczyt. Dowodzenie Brygadą to wielki przywilej i satysfakcja, a nade wszystko ogromna odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę z wielu wyzwań i obowiązków, które stoją przede mną i przed Brygadą. Jestem świadom faktu, że różnych przedsięwzięć i zadań szkoleniowych będzie wiele. Jestem jednak przekonany, że i mnie i żołnierzom oraz pracownikom 10 Brygady Kawalerii Pancernej wystarczy zapału, by stawić czoła wszystkim trudnościom. Przekonanie to czerpię ze świadomości, że powierzono mi dowodzenie zespołem profesjonalistów; dowodzenie ludźmi z ogromnym i bogatym doświadczeniem zdobytym podczas służby i pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.(…) Szanowni Państwo! Przyjmując dzisiaj sztandar, zobowiązuję się do postępowania zgodnego z honorem i godnością żołnierza Pancernej Brygady oraz przyrzekam, że nie zapomnę o tradycjach jednostek dowodzonych przez legendarnego dowódcę, a naszego patrona gen. Stanisława Maczka.”

Na pamiątkę służby w brygadzie gen. bryg. Artur Pikoń otrzymał replikę sztandaru 10 BKPanc.

Gen. bryg. Arturowi Pikoniowi dziękujemy za dowodzenie i służbę w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej oraz życzymy powodzenia na nowym stanowisku służbowym, natomiast pułkownikowi Rafałowi Kowalikowi życzymy samych sukcesów od samego początku w pancernych szeregach „Dziesiątki”.

Tekst: kpt. Monika Wywiórka