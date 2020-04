Rekrutacyjna cyberinfolinia

Infolinie telefoniczne, mające służyć rekrutacji kandydatów do pracy, są z powodzeniem wykorzystywane przez firmy i korporacje działające na rynku komercyjnym. Teraz z tej nowoczesnej i prostej metody naboru postanowiło skorzystać także wojsko. 11 marca Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni uruchomiło infolinię dla ochotników , chcących zasilić szeregi NCBC i tworzonych wojsk obrony cyberprzestrzeni . Te, zgodnie z planami MON, mają powstać do 2022 roku.

Nowy kanał komunikacji

– Pomysł jest pokłosiem rozmów z kandydatami podczas procedury rekrutacyjnej i analizy rynku. Uznaliśmy, że skoro firmy działające w branży IT, obok rekrutacji za pośrednictwem stron www, która i u nas z sukcesem funkcjonuje, wykorzystują też infolinię, my także możemy taką uruchomić. Widocznie taki rodzaj kontaktu, poza tym tradycyjnym, jest kandydatom również potrzebny – mówi gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor NCBC.

Dzwoniąc na infolinię zainteresowani mogą zdobyć wszelkie informacje dotyczące naboru, wymagań, a także wolnych stanowisk. Te ostatnie oferowane są zarówno wojskowym, jak i cywilom, choć jak przyznają przedstawiciele NCBC, w perspektywie budowy WOC, poszukiwani są przede wszystkim eksperci na stanowiska wojskowe (w przypadku cywili, którzy chcieliby rozpocząć służbę, niezbędne jest odbycie służby przygotowawczej). Obecnie instytucja poszukuje specjalistów z obszarów m.in. elektroniki, cyberbezpieczeństwa, eksploracji danych, matematyki i kryptologii oraz analizy danych. Poszukiwani są m.in specjaliści inżynierii oprogramowania, systemów informatycznych, zarządzania informacją.

Choć infolinia działa od kilku dni już cieszy się sporą popularnością. – Osoby dzwoniące są zaskoczone, że odbiera „prawdziwy człowiek”, a nie bezduszny automat. Dzięki temu szybciej obdarzają instytucję zaufaniem i deklarują przysłanie swojego CV. O to nam właśnie chodziło – mówi generał. Bo zadzwonienie na infolinię to dopiero pierwszy krok do służby lub pracy w instytucji. Kolejnym jest bowiem indywidualne spotkanie, podczas którego specjaliści weryfikują dokumenty i wiedzę kandydata z obszaru cyber, krypto i IT.

Rekrutacja trwa

Swoją kandydaturę można zgłaszać pod numerem 509-677-777 w dniach roboczych od 8 do 20. Osoby, które nie mają możliwości skontaktowania się w tych godzinach, mogą nagrać wiadomość na skrzynkę, a potem czekać na telefon z instytucji. Osoby obsługujące infolinię oddzwonią w następnym dniu roboczym.

Jak zapewniają przedstawiciele NCBC, mimo wprowadzonego w kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z koronawirusem, rekrutacja nie zostanie zawieszona, ale w najbliższym czasie będzie prowadzona wyłącznie przez strony www i uruchomioną infolinię. Wszystkie spotkania bezpośrednie, zgodnie z decyzją dyrektora NCBC, zostały wstrzymane.

Powstałe w 2019 roku Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni odpowiada za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie kryptologii, cyberbezpieczeństwa oraz budowy i eksploatacji systemów IT. Specjaliści zespołu w trybie 24/7/365 monitorują działania systemów IT w resorcie obrony narodowej, prowadzą operacje w cyberprzestrzeni, reagują też w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników. NCBC realizuje też szereg zadań w ramach działalności naukowo-edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej i opiniodawczej. Prowadzi też badania dotyczące metod wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektowania rozwiązań do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwija własne metody i urządzenia kryptograficzne.

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka żołnierze zawodowi Wojska Polskiego wykonujący zadania związane z kryptologią i cyberbezpieczeństwem oraz projektowaniem i programowaniem systemów informatycznych otrzymają wyższe dodatki do uposażeń. To stały dodatek służbowy, w wysokości od 450 zł do 2100 zł oraz jednorazowy uznaniowy dodatek służbowy w wysokości od 100 proc. do nawet 620 proc. kwoty dodatku służbowego stałego.