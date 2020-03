Terytorialsi z Mazowsza w gOTowości

Żołnierze z 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej są zaangażowani w działania ograniczania rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie mazowieckim. Ponadto brygada zostaje w gOTowości do zwiększenia swoich sił i środków w opanowaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Mazowieccy terytorialsi współpracują ze służbą lotniskową, wspierają wojewodów i władze samorządowe. Organizują pomoc dla kombatantów, dostarczają żywność, pomagają przy rozładunku i dystrybucji materiałów aptecznych oraz są w gOTowości by oddać krew.

Pomoc na lotnisku

W gOTowości do pomocy na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie cały czas pozostają żołnierze 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca. W grupie tej znajdują się osoby z uprawnieniami Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP) oraz ratownicy medyczni, którzy w miarę zapotrzebowania będą wspierać służbę lotniskową. Pierwsza grupa żołnierzy z 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia została skierowana na lotnisko w czwartek 12 marca, gdzie wykonywano pomiar temperatury oraz gromadzono i segregowano karty lokalizacyjne pasażerów przylatujących do Polski. Aktualnie żołnierze z 61 blp z Grójca pełnią zmianę i pozostają w dyspozycji do obsługi lotów czarterowych.



Wsparcie kombatantów

Terytorialsi 6 MBOT objęli opieką blisko 30 kombatantów Armii Krajowej oraz innych organizacji niepodległościowych z terenu naszego województwa. Żołnierze telefonicznie monitorują ich sytuację. W tym zakresie terytorialsi współpracują z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi te osoby. Terytorialsi z Mazowsza utrzymują stały kontakt z dwoma organizacjami kombatanckimi: Związkiem Powstańców Warszawskich (organizacja liczy ok. 600 członków) oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej (ok. 200 członków posiadających uprawnienia kombatanckie) na terenie m.st. Warszawy.