Terytorialsi wspierają dystrybucję żywności

Ośrodki pomocy społecznej na co dzień koordynują pomoc osobom potrzebującym. Nowością w obecnej, wyjątkowej sytuacji jest użycie sił WOT do dystrybucji żywności. Takie rozwiązanie wprowadzane jest we wszystkich brygadach Obrony Terytorialnej.

Pierwsza praktyczna współpraca została nawiązana z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hajnówce. We środę (18 marca br.) żołnierze 14 batalionu lekkiej piechoty z Hajnówki dostarczyli ponad 20 paczek z żywnością do osób wskazanych przez MOPS.

W dalszej kolejności wsparcie terytorialsów może objąć m.in. osoby pozostające w kwarantannie.

Zaangażowanie 1PBOT w walce z pandemią koronawirusa

Żołnierze 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej od soboty 14 marca wspierają Straż Graniczną w ochronie odcinków granic polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej.

Znacznie dłużej, bo już od 6 marca, lokalni koordynatorzy 1PBOT są w stałym kontakcie z prawie 20 kombatantami Armii Krajowej z województwa podlaskiego, pozostając w stałej gotowości do udzielenia pomocy.

Aby ułatwić współpracę, brygada delegowała oficerów łącznikowych do siedemnastu miejskich i powiatowych centrów zarządzania kryzysowego. Dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski uczestniczy w posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ratownicy KPP otrzymali do domu plecaki medyczne, dzięki czemu mogą podejmować skuteczne działania np. w pracy lub miejscu zamieszkania.

Całość sił utrzymywana w 12-godzinnej gotowości do działania.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka z dnia 16 marca 2020 r. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej udzielają wsparcia osobom przebywającym w izolacji na terenie wszystkich 16 województw. Pomoc ta polega m.in. na dostarczaniu żywności. W każdej brygadzie WOT działają koordynatorzy ds. wsparcia dystrybucji w Stałych Rejonach Odpowiedzialności (SRO), którzy nawiązali współpracę z ośrodkami pomocy społecznej. W akcję włączyły się także diecezjalne oddziały Caritas.

Na szczególną pomoc mogą liczyć także rodziny personelu medycznego zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co V-2. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni, przebywający na wielogodzinnych dyżurach w szpitalach, będą mogli skupić się na leczeniu pacjentów, mniej martwiąc się o swoich najbliższych, którzy pozostali w domach. Do ich mieszkań zostanie dostarczona żywność, żołnierze WOT zatroszczą się także o inne podstawowe potrzeby domowników.

Tekst: por. Łukasz Wilczewski/ o ficer prasowy 1 PBOT