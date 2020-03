Bieg za rok, ale pomnik Andersa powstaje

Jak informuje sportowiec, impreza odbędzie się za rok, w sobotę 15 maja 2021 roku o godz. 17. Wszystkie zasady biegu pozostają te same: 10-kilometrowa trasa z centrum Cassino na liczące 591 metrów wzgórze, gdzie mieści się opactwo benedyktyńskie. Takie same będą też pakiety startowe oraz limit numerów dla polskich biegaczy wynoszący 1057 miejsc, czyli tyle, ilu naszych żołnierzy spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Zawodnicy wybierają też jednego z Polaków, który poległ walcząc o wzgórze i biegną z nazwiskiem bohatera umieszczonym na numerze startowym.

REKLAMA

– Osoby, które wykupiły pakiety startowe na tegoroczny bieg mają dwie opcje: mogą pozostawić je na przyszły rok i jednocześnie rezerwować nazwisko wybranego żołnierza – tłumaczy organizator. Można też zwrócić pakiet i otrzymać zwrot pieniędzy. W tej sprawie należy pisać na adres: biuro@biegnijwarszawo.pl lub info@biegmontecasssino.pl.

Biegowi w 2021 roku będzie towarzyszyć, tak jak było w tegorocznych planach, trekking na Monte Cassino. Odbędzie się 18 maja historycznym szlakiem, jakim zdobywali wzgórze polscy żołnierze. Wędrówka zostanie poprowadzona po edukacyjnej ścieżce wytyczonej z inicjatywy Wojskowego Instytutu Wydawniczego. Znajdą się na niej plansze informacyjne w miejscach związanych z walkami.

– Bieg został odwołany, cały czas trwa natomiast budowa pomnika gen. Władysława Andersa, dowódcy 2KP i jego podkomendnych, który stanie w Cassino – podkreśla Mamiński. Rzeźba generała powstaje w Gdyni, a jego autorem jest trójmiejski artysta Igor Duszyński. Z kolei w centrum Cassino przygotowywany jest skwer pod pomnik. Zgodnie z projektem włoskiego architekta Giacomo Bianchi, memoriał będzie przedstawiał postać gen. Andersa na tle 12-metrowego muru z marmuru z wygrawerowanymi nazwiskami poległych polskich żołnierzy oraz mapą szlaku bojowego 2 Korpusu.

Inwestycję miała zasilić część pieniędzy ze sprzedaży pakietów startowych na bieg. 100 zł z każdej opłaty miało zostać przeznaczone na budowę monumentu. – Dlatego teraz każdy, kto pozostawi swój pakiet na przyszły rok, wesprze budowę – dodaje Mamiński.

Budowę pomnika można też wspierać wykupując na ten cel cegiełki. Wpłat można dokonywać na specjalne konto Klubu Biegacza „Sporting” prowadzone w banku BNP PARIBAS pod numerem: 97 1600 1462 1027 3685 2000 0003 z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe Klubu biegacza Projekt Monte Cassino”. Koszt memoriału to ok. 700 tys. zł., a cegiełki na ten cel wynoszą: 100 zł, 1000 zł, 3000 zł lub 5000 zł.

Każda osoba, która przekaże wpłatę, otrzyma w ramach podziękowań specjalny certyfikat. Ofiarodawcy mogą też do końca marca przesłać Klubowi Biegacza „Sporting” do Międzyzdrojów swój kamień lub kamienie. Zostaną one zawiezione do Cassino i wmurowane w podłoże monumentu. Złoży się na niego 10 tys. polskich kamieni, płaskich otoczaków o długości ok. 8–10 cm i grubości 2–3 cm. Ofiarodawcy otrzymają też specjalny link, dzięki czemu będą mogli śledzić online budowę pomnika w Cassino.