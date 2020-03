Terytorialsi dostarczyli 4 tony żywności dla potrzebujących

4 tony żywności dla seniorów, osób samotnych oraz niepełnosprawnych przetransportowane. Wielkopolscy terytorialsi odebrali prowiant z Banku Żywności w Poznaniu i dostarczyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Transport żywności dla osób starszych i potrzebujących, to już kolejne zadanie, jakie na wniosek samorządowców podejmują terytorialsi.

Żywność dostarczona do nas przez żołnierzy zostanie przekazana do 145 osób w podeszłym wieku, samotnym czy też z niepełnosprawnościami czy chorobami. Osoby te zostały wskazane przez pracowników socjalnych jako te, do których w pierwszej kolejności powinna ta pomoc trafić. Nie są to osoby objęte kwarantanną, ale ze względu na wiek lub stan zdrowia znajdują się w grupie największego ryzyka zakażeniem. Dziękuję żołnierzom za pomoc, bo sami nie dalibyśmy rady przetransportować tak dużego ładunku – mówi Longina Kimstacz zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.