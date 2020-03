Wojsko gotowe do walki z koronawirusem

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, że wojsko jest przygotowane do działania w różnych sytuacjach związanych z występowaniem koronawirusa na terenie Polski. Chodzi tu głównie o wsparcie cywilnej służby zdrowia. – Współdziałamy z innymi służbami i Ministerstwem Zdrowia, aby maksymalnie ograniczyć zagrożenie dla obywateli i żołnierzy. W sztabie kryzysowym resortu zdrowia są oddelegowani w trybie dwudziestoczterogodzinnym oficerowie łącznikowi Dowództwa Generalnego RSZ – podaje Centrum Operacyjne MON. Ministerstwo Obrony informuje ponadto, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego WP, w jednostkach wojskowych prowadzone są działania profilaktyczne dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa wśród żołnierzy i pracowników. Odwołano m.in. podróże służbowe żołnierzy. Żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy wracający do kraju zza granicy wypełniają formularze wywiadu epidemiologicznego i są objęci nadzorem lub kwarantanną.

W każdym z województw powołano wojskowe zgrupowania zadaniowe, które mogą wesprzeć publiczną służbę zdrowia w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia jest m.in. kilkadziesiąt karetek i busów wojskowych, zespoły dezynfekcyjne oraz mobilne zespoły medyczne, w skład których wchodzą lekarze, pielęgniarki i ratownicy. We Wrocławiu zbudowano także kontenerowy szpital polowy.

Z informacji, jaką wczoraj podało Ministerstwo Obrony Narodowej wynika, że w stałej gotowości jest 14 wojskowych szpitali i pięć ośrodków medycyny prewencyjnej. Wojskowym i cywilnym instytucjom leczniczym oraz jednostkom wojskowym przekazywany jest sprzęt ochrony indywidualnej i środki dezynfekcyjne, które udostępnia Agencja Rezerw Materiałowych.

– Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii może wykonać 350 testów dziennie umożliwiających wykrywanie koronawirusa – informuje Centrum Operacyjne MON. Służby prasowe resortu dodają również, że w Puławach zatrudnionych jest około 20 specjalistów, którzy posiadają wiedzę oraz materiały potrzebne do prowadzenia analiz związanych z koronawirusem oraz innymi zagrożeniami mikrobiologicznymi. Wyniki badań zawsze są potwierdzane co najmniej trzykrotnie. Ośrodek uczestniczył w natowskich programach badań biologicznych, współpracował także z ośrodkami badawczymi i laboratoriami innych państw Sojuszu.

To nie wszystko. W każdym województwie działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które mogą być wsparciem dla Ministerstwa Zdrowia. Cywilna służba zdrowia może skorzystać m.in. z kilkudziesięciu pojazdów sanitarnych i busów wojskowych, 10 zespołów dezynfekcyjnych oraz z pomocy mobilnych zespołów medycznych, które tworzą lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Ponadto w szpitalu we Wrocławiu do dyspozycji pozostaje budynek wyposażony w 200 łóżek do przeprowadzenia kwarantanny. W stolicy Dolnego Śląska zbudowano także kontenerowy szpital polowy wyposażony w sto łóżek. W nagłych przypadkach do dyspozycji pozostają także siły lotnictwa – samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej.

By przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa, prezydent RP przełożył termin dorocznej odprawy kierowniczej SZ. Kierownictwo MON zawiesiło także czasowo spotkania rekrutacyjne związane z akcją „Zostań żołnierzem RP”. Wczoraj szef SG WP decydował o natychmiastowym przerwaniu ćwiczeń rezerwistów i odłożył planowane szkolenia rezerwy na drugie półrocze 2020.

Wojsko zaangażowało się w działania związane z koronawirusem w lutym 2020. Wówczas wojskowe samoloty transportowe przywiozły do kraju Polaków z ogarniętego epidemią chińskiego Wuhan. Ewakuowani byli następnie badani i skierowani na kwarantannę we wrocławskim szpitalu wojskowym.

Dotychczas w Polsce u 51 osób (stan na godz. 20.) wykryto zarażenie koronawirusem. Jedna osoba zmarła.