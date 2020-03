„Defender Europe” już w Polsce

– Obecność tak znaczących sił armii Stanów Zjednoczonych w Polsce jest dla nas bardzo dobrym znakiem, bo to oznacza bezpieczeństwo, dla Polski, państw bałtyckich, a także tej części Sojuszu Północnoatlantyckiego – mówił podczas uroczystości prezydent. Wyjaśnił, że to poczucie bezpieczeństwo wynika z tego, że ćwiczenia pokazują w praktyce działanie artykułu piątego Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z którym atak na któregokolwiek członka Sojuszu, jest równoznaczny z zaatakowaniem całego NATO.

„Defender Europe” to największe manewry, jakie armia amerykańska organizuje w Europie od czasów zakończenia zimnej wojny. Ich głównym założeniem jest sprawdzenie procedur związanych z przerzutem na Stary Kontynent 20 tysięcy żołnierzy i ich sprzętu. Pierwsi wojskowi dotarli już do Polski . Dziś na poligonie w Drawsku Pomorskim przywitali ich prezydent Andrzej Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce.

Prezydent zwrócił uwagę, że w sumie podczas „Defendera” będzie współdziałało 37 tysięcy żołnierzy z 18 państw, a równolegle odbędzie się też organizowane przez Wojsko Polskie ćwiczenie „Anakonda”. – To ogromne militarne przedsięwzięcie realizowane przez Sojusz Północnoatlantycki, z armią Stanów Zjednoczonych na czele – podkreślił. Zaznaczył także, że udział w manewrach będzie wielkim wyzwaniem pod względem komunikacyjnym i logistycznym. – Życzę dowódcom i żołnierzom, aby wszystkie plany udało się zrealizować, a naszym przyjaciołom życzę miłego pobytu w naszym kraju i aby ten czas, który spędzą w Polsce był czasem, który będą dobrze wspominać. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za waszą służbę – zwrócił się do sojuszników prezydent.

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podkreślił znaczenie współdziałania polskich i amerykańskich żołnierzy. – To są ćwiczenia, które podnoszą umiejętności żołnierzy Wojska Polskiego, a także stanowią o bezpieczeństwie Polski i całej wschodniej flanki – mówił. Zaznaczył także, że obok zwiększania liczby żołnierzy Wojska Polskiego i wyposażania ich w najnowocześniejszy sprzęt, kluczowa dla bezpieczeństwa kraju jest właśnie interoperacyjność. – Dziękuję za waszą obecność. Za to, że ramię w ramię ćwiczycie z polskimi żołnierzami. Dzięki takim ćwiczeniom jak te, Polska jest bezpieczna – zaznaczył.

Podczas uroczystości głos zabrała także Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. – Stany Zjednoczone wysłały za ocean 20 tysięcy synów i córek, świetnie wyszkolonych, doskonale wyposażonych, a przede wszystkim gotowych oddać swoje życie za wartości, które uznajemy za bardzo ważne – powiedziała. – Nie ma lepszego dowodu, pokazującego zaangażowanie i zobowiązania USA wobec NATO, sojuszników, Polski, jak ćwiczenia „Defender Europe 2020 – podkreśliła.

Żołnierze, których dziś powitano w Drawsku, to wojskowi z 3 Dywizji Piechoty. Przyjechali do Polski pod koniec lutego. Przywieźli ze sobą między innymi czołgi Abrams. Przez kolejne kilka tygodni będą współdziałali miedzy innymi z żołnierzami z 12 Brygady Zmechanizowanej. Jedno z najważniejszych zaplanowanych przedsięwzięć to wspólna przeprawa przez rzekę. Ten etap ćwiczenia „Defender”, nazwany „Allied Spirit 20”, będą zabezpieczały wojska inżynieryjne z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Oprócz tego w Polsce będzie także realizowane ćwiczenie „Saber Strike’20”, które ma przygotować sojuszników do reagowania na kryzysy regionalne, a także „Trojan Footprint”, w które zostaną zaangażowani żołnierze wojsk specjalnych. Po zakończeniu manewrów wszystkie amerykańskie pododdziały wrócą do Stanów Zjednoczonych.