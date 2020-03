Gala sportu wojskowego Dwunastki

Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez szefa SGWP, wśród których znalazła się promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, Dwunastka podsumowała działalność sportową w DG RSZ - 2 za 2019 rok.

„Mens sana in corpore sano” – słynna łacińska sentencja tłumaczona w języku polskim „w zdrowym ciele zdrowy duch” dowodzi nam, że już w czasach starożytnych ludzie byli przekonani o tym, że ruch to podstawa udanego i zdrowego stylu życia. Dlatego dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński na terenie sali widowiskowej sulechowskiego Domu Kultury podsumował działalność sportową oraz współzawodnictwa w sporcie powszechnym Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych grupy 2.

Wytrzymałość fizyczna i psychiczna, odporność na stres, motywacja do działania, pewność siebie, determinacja i umiejętność koncentracji, wiara w siebie a nade wszystko pracowitość to tylko niektóre cechy opisujące sportowców w mundurach. Ubiegłoroczna rywalizacja była niezwykle zacięta i wyrównana. W klasyfikacji Mistrzostw Wojska Polskiego jako DG RSZ - 2 wywalczyliśmy łącznie 91 medali w tym 37 złotych, 24 srebrnych oraz 30 brązowych w 10 konkurencjach obowiązkowych. Na szczególne słowa uznania zasłużyli trenerzy i selekcjonerzy, których wysiłek i praca przyczyniły się do sportowych sukcesów Dwunastki. Podziękowania zostały także złożone na ręce dowódców jednostek wojskowych za stworzenie żołnierzom – sportowcom warunków oraz możliwości do treningów i samego udziału w sportowych potyczkach. - Rolą dobrego dowódcy jest zaszczepić wolę walki w żołnierzach, co widać udało się dowódcom jednostek wojskowych, których żołnierze wzięli udział w sportowej rywalizacji zakończonej wybitnymi osiągnięciami. To również sukces kadry wychowania fizycznego i sportu 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej – podsumował generał dywizji Maciej Jabłoński.