Rada Bezpieczeństwa Narodowego o koronawirusie

To było bardzo merytoryczne spotkanie i rzeczowa dyskusja. To, co do tej pory zostało zrobione przez rząd i inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołane przez zwierzchnika sił zbrojnych posiedzenie dotyczyło zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2.

W posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego na zaproszenie prezydenta uczestniczyli m.in.: premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i Tomasz Grodzki, ministrowie: zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji, edukacji, spraw zagranicznych i obrony narodowej. W spotkaniu wziął udział także główny inspektor sanitarny oraz przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych.

– Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest ciałem doradczym Prezydenta RP, a ta dzisiejsza ma wymiar szczególny. Zasiadają w niej zarówno przedstawiciele obozu rządzącego, jak i przedstawiciele opozycji – powiedział Andrzej Duda. – To było merytoryczne spotkanie i rzeczowa dyskusja. Padło wiele ważnych propozycji, ale chce podkreślić, że obyło się bez krytyki wobec rządzących. To, co do tej pory zostało zrobione przez rząd i inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione – zaznaczył prezydent. Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił także, że rząd otrzymał od zebranych – w tym opozycji – zielone światło na „zdecydowane działania w walce z koronawirusem”. Prezydent przypomniał także, że rząd podejmuje kroki, by chronić zdrowie i życie obywateli, a to jest teraz najważniejsze. – Niejednokrotnie wyprzedziliśmy w działaniach inne kraje Europy Zachodniej, działaliśmy dużo skuteczniej, nie popełniliśmy błędów, które popełniono gdzie indziej. Jak do tej pory sytuacja nie wygląda źle, biorąc pod uwagę, że jesteśmy 38-milionowym społeczeństwem, to tych zachorowań procentowo jest niewiele. Ale musimy się liczyć z tym, że będzie następowało rozszerzanie się tego wirusa – mówił prezydent. Andrzej Duda zaapelował także o zachowanie wszelkich środków ostrożności, przestrzeganie zasad higieny i unikanie dużych zgromadzeń.