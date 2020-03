„Lama 20”: pomiędzy konfliktem asymetrycznym, a otwartą wojną

Podhalańczycy, pełniący dyżur Sił Odpowiedzi NATO, biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach odwzorowujących realia współczesnych konfliktów zbrojnych. Zadania, którym muszą sprostać testują ich umiejętności taktyczne, a także zdolności współpracy ze środowiskiem cywilnym czy ochrony wrażliwych informacji.

Trwające do piątku w Rzeszowie ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Lama 20” mają sprawdzić przygotowanie tzw. szpicy NATO do odpowiedzi na zagrożenia wynikające z wojny hybrydowej. To także szczegółowy test umiejętności rozpoznania przekroczenia progu wojny oraz prowadzenia działań zgodnie z międzynarodowym prawem konfliktów zbrojnych i zasadami użycia broni, które obowiązują w Sojuszu.

– Ćwiczymy cały zakres działań, do jakich możemy zostać przeznaczeni, od stabilizacyjnych po otwarty konflikt – tłumaczy ppłk Rafał Iwanek, dowódca batalionu tworzącego tzw. szpicę NATO, która podczas ćwiczeń przechodzi test. – Sprawdzamy funkcjonowanie stanowiska dowodzenia w realiach oddających dynamikę pola walki. Dowódca VJTF musi mieć pewność, że jestem w stanie sprostać postawionym zadaniom bez zakłóceń, a jeżeli one nastąpią, to mimo trudności potrafię tak pokierować walką, by osiągnąć cel – dodaje ppłk Iwanek.