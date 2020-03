Ruszyła rekrutacja na studia wojskowe w WAT

Jednak wcześniej studentów WAT czeka wytężona nauka w prestiżowej uczelni. Podchorążowie oprócz doskonale wyposażonej bazy naukowo-dydaktycznej mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz otrzymują uposażenie finansowe, które od pierwszego roku wynosi 1200 zł miesięcznie i wzrasta w kolejnych latach studiów w zależności od posiadanego stopnia wojskowego. Tok studiów wzbogacony jest o praktyki i szkolenia specjalistyczne prowadzone w jednostkach wojskowych, w centrach szkoleń i instytucjach naukowo-badawczych na terenie całego kraju. Wyróżniający się studenci mają możliwość studiowania na zagranicznych uczelniach.

Rekrutacja na studia wojskowe w WAT odbywa się w pięciu etapach.

W pierwszym etapie kandydat musi sprawdzić, czy spełnia określone wymagania. Oprócz zdania matury, ukończonych 18 lat (te wymagania muszą być spełnione do 15 lipca br.) i polskiego obywatelstwa, powinien posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz nie być karanym sądownie. Zamieszczona na stronie: www.wat.edu.pl tabela informuje kandydata o maksymalnej wartości punktów, jakie może zdobyć za określone przedmioty w trakcie procesu rekrutacji.

Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek studiów, sprawdza obowiązujące na nim limity oraz rejestruje się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) do 30 kwietnia br.

Uwaga! Osoby, które nie mają wyniku z języka angielskiego na świadectwie dojrzałości, powinny jego brak zaznaczyć w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Osoby takie będą musiały zdać dodatkowy test z języka angielskiego i uzyskać z niego minimum 3 punkty rankingowe na 20 możliwych do uzyskania.

Na II etapie rekrutacji odbywają się badania lekarskie, na które kandydat zostaje skierowany przez własną Wojskową Komendę Uzupełnień (WKU), po otrzymaniu informacji o złożonym w WAT wniosku.

III etap polega na odbyciu w ciągu jednego dnia testów sprawnościowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

IV etap rekrutacji to ogłoszenie jej wyników na tablicy na terenie uczelni oraz drogą mailową i w statusie IRK.

Uwaga! Do 10 lipca 2020 r. kandydat musi uzupełnić swój profil w IRK wynikami egzaminów maturalnych.

V etap rekrutacji wiąże się z rozpoczęciem studiów w WAT – kandydat zostaje żołnierzem czynnej służby wojskowej. W drugiej połowie sierpnia 2020 r. odbywa on podstawowe szkolenie wojskowe, tzw. unitarkę, zakończoną egzaminem i uroczystą przysięga wojskową.

W dokonaniu trafnego wyboru studiów w WAT pomoże maturzystom dzień otwarty uczelni, który odbędzie się w sobotę 28 marca br. Jesteśmy również na Targach Edukacyjnych.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/.

Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, gdzie publikujemy krótkie filmy o tym, jak wygląda dzień podchorążego WAT.

W ramach studiów cywilnych WAT oferuje 22 kierunki. Rekrutacja na studia cywilne pierwszego stopnia trwa do 12 lipca 2020 r. Zapraszamy!

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT