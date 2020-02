Polacy najlepsi w Hackathonie

– Jesteśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi z wygranej. Rywalizacja była zacięta i trwała do ostatnich minut konkursu. Powoli dochodzimy do siebie, ponieważ pracowaliśmy także nocami i teraz musimy to odespać – komentowali, proszący o anonimowość, członkowie zespołu z wojskowego Centrum Projektów Informatycznych. Instytucja ta podlega pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

TIDE Hackathon jest organizowany przez Dowództwo Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji od 2016 roku. W zawodach biorą udział wojskowi projektanci i programiści, akademicy oraz specjaliści z firm komercyjnych. Co roku rywalizacja toczy się w trzech kategoriach: modelowania (ang. modeling challenge), programowania (ang. coding challenge) oraz połączenia tych dwóch obszarów. W każdej z edycji zawodów zmienia się wiodący temat prac. W tym roku były to: przewidywanie kryzysów, dynamiczne oznaczanie strumieni audio i video oraz ekstrakcja ustrukturyzowanych danych z dokumentów.

Zespół specjalistów z Centrum Projektów Informatycznych okazał się najlepszy w kategorii dynamicznego oznaczania strumieni audio i video. Na bazie rozwiązań typu open source, Polacy opracowali program ograniczania dostępu do treści, zgodnie z posiadanymi przez użytkowników poświadczeniami bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania przekaz płynący do poszczególnych uczestników telekonferencji był automatycznie dostosowywany do posiadanych przez nich poziomów dostępu do informacji niejawnych.

Zawody TIDE Hackathon odbyły się w dniach 17-21 lutego w IBM Watson Centre w Monachium.