Czas podsumowań – PKW Irak

21 lutego dowódca PKW Irak płk Marcin Adamski podczas apelu żołnierzy kontyngentu dokonał wstępnej oceny realizacji zadań na teatrze przez VII zmianę PKW Irak.

Koniec miesiąca lutego na misji to czas podsumowań, oceny zrealizowanych zadań, przygotowanie do przekazania zmiany PKW oraz rotacyjny powrót do kraju. - Czas, jaki spędziliśmy realizując zadania misyjne, został dobrze spożytkowany. Wyszkoleni żołnierze iraccy, którzy wzmocnią potencjał armii Iraku, nabyte w trakcie codziennej służby w ciężkich warunkach klimatycznych nowe umiejętności, to tylko niektóre z osiągniętych celów, które zrealizowaliśmy podczas naszego pobytu na misji w ramach Operation Inherent Resolve - NATO MISSION IRAQ. Przed nami czas powrotu do kraju, do naszych rodzin. Doświadczenie, które zdobyliśmy na misji będzie procentowało podczas naszej dalszej służby wojskowej w Polsce – płk Marcin Adamski.



Dla upamiętnienia pobytu na misji żołnierze kontyngentu z baz At. Taji oraz Al. Asad zostali odznaczeni przez dowódcę PKW medalem pamiątkowym PKW Irak.



Tekst: kpt. P. Spólny