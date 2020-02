Pomoc humanitarna dla Libanu

13 lutego żołnierze CIMIC z PKW UNIFIL rozpoczęli dystrybucję pomocy humanitarnej otrzymanej z Polski.

Przez najbliższe dwa tygodnie żołnierze IRISHPOLBATT będą dostarczać podstawowe materiały medyczne oraz artykuły szkolne do miejscowości, które wcześniej zwróciły się z taką prośbą. Dzięki staraniom żołnierzy z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych udało się nawiązać współpracę z fundacją Redemptoris Missio, która odpowiadając na potrzeby lokalnej społeczności wysłała do Libanu ok. 1 tony środków medycznych i artykułów szkolnych.

- Przez 10 lat Polacy nie byli obecni w misji UNIFIL, dlatego ważnym jest, aby od samego początku wykonywać dobrze swoje zadania mandatowe, wspierając tym samym lokalną społeczność. Zaznaczenie polskiej obecności oraz dostarczanie pomocy humanitarnej pozwala nie tylko kreować pozytywny wizerunek naszego kraju w Libanie, ale sprawia, że stajemy się wiarygodnym sojusznikiem dla wszystkich państw służących pod błękitną flagą – podkreśla dowódca Engagement Team kpt. Katarzyna Rzadkowska.