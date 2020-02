Wspólnie dbamy o naszą tożsamość narodową

Celem konkursu jest upowszechnianie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, wiedzy na temat roli i znaczenia obiektów militarnych w historii polskiego oręża, w tym Twierdzy Dęblin, Twierdzy Grudziądz, Twierdzy Osowiec, Twierdzy Toruń oraz obiektów historycznych w Suwałkach. Jednym z takich obiektów jest również Fort III Pomiechówek, którym dziś opiekują się m. in. żołnierze 2 Mazowieckiego Pułku Saperów oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W ochronę tego miejsca pamięci zaangażowana jest także Agencja Mienia Wojskowego. Pomiechówek, obok Treblinki, to największe na terenie województwa mazowieckiego miejsce niemieckich zbrodni popełnionych na obywatelach II RP – Polakach i Żydach.

Organizowane w ramach konkursu lekcje historii, podróże historyczne czy też akcje porządkowe miejsc pamięci mają przybliżać historię bohaterów narodowych, tych którzy walczyli w obronie Polski i często za tę walkę płacili najwyższą cenę – cenę życia.

Konkurs skierowany jest m.in. do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego i klubów sportowych.

Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczyło na realizację zadań konkursowych kwotę w wysokości do 750 000 złotych. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2020 roku. Zadania mogą być realizowane od 25 marca do 31 grudnia br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, warunków składania ofert, regulamin na stronie MON.

„Polska Pamięta”

Celem konkursu jest m.in. upamiętnienie wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości, wymarszem I Kompanii Kadrowej, Bitwą o Anglię, zakończeniem II wojny światowej oraz Powstaniem Warszawskim.

Konkurs skierowany jest także do organizacji, które chcą przedstawić młodemu pokoleniu prawdę o zbrodni w Katyniu i tym samym wpisać swoje zadania w harmonogram wydarzeń upamiętniających 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Dzięki konkursowi można także przygotować przedsięwzięcia związane z obchodami 10. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Uczestnicy konkursu mogą przygotowywać okolicznościowe wystawy, organizować lekcje patriotyzmu, debaty, gry terenowe, zajęcia patriotyczno – sportowe, pikniki oraz inscenizacje historyczne.

Termin realizacji zadań, na które zaplanowano kwotę w wysokości do 1 mln zł, od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. Oferty należy składać do 10 marca 2020 r. do godz. 16:15.

Szczegółowe informacje na temat warunków składania ofert oraz regulamin dostępne są na stronie MON.

Źródło: MON