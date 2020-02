NATO pozostaje w Iraku, Polska także

Pozostajemy wierni sojuszniczej zasadzie: razem wchodzimy, razem wychodzimy – tak minister Mariusz Błaszczak skomentował dalsze polskie zaangażowanie w natowską misję szkoleniową w Iraku. Szef MON wziął w środę udział w spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu. Jednym z głównych tematów obrad była obecność NATO w Iraku po niedawnym irańskim ataku na amerykańskie bazy wojskowe.





W kwaterze głównej NATO w Brukseli rozpoczęło się dzisiaj dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw Sojuszu. Politycy rozmawiali o sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz w Północnej Afryce, zagrożeniu ze strony Rosji oraz zaangażowaniu NATO w Afganistanie.



Najwięcej miejsca poświęcono kwestii przyszłości misji szkoleniowej NATO, którą Sojusz od 2018 roku prowadzi w Iraku. – NATO jest obecne w Iraku na zaproszenie tamtejszego rządu i pozostanie tam tak długo, jak długo będzie on sobie tego życzył – mówił dzisiaj Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO przypomniał, że dzięki współpracy wojskowej w ramach międzynarodowej koalicji udało się pokonać tzw. Państwo Islamskie i wyzwolić spod jego panowania zajęty przez islamskich terrorystów obszar na Bliskim Wschodzie. To pozwoliło zmienić charakter obecności NATO w regionie z bojowego na szkoleniowy. Wojskowi z państw Sojuszu pomagają obecnie szkolić armię i siły bezpieczeństwa Iraku, tak by lokalne formacje były w stanie sprawować kontrolę nad terytorium całego kraju i nie pozwoliły odrodzić się bojówkom ISIS.



Wątpliwości do co kontynuacji zaangażowania NATO w Iraku pojawiły się po ataku rakietowym Iranu na amerykańskie bazy w tym kraju. Doszło do niego 8 stycznia. Był to odwet reżimu z Teheranu za zabicie przez wojska amerykańskie generała Kasema Sulejmaniego, dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji. Choć atak nie pociągnął za sobą ofiar w ludziach, ze względów bezpieczeństwa, NATO zdecydowało o czasowym zawieszeniu działalności misji. Większość międzynarodowego kontyngentu, w tym także ok. 250 polskich wojskowych, pozostała jednak na miejscu.



Obecnie sytuacja w Iraku unormowała się i ministrowie państw NATO zadeklarowali dzisiaj w Brukseli chęć kontynuowania misji. Polska także podtrzymała swój dalszy udział w tej operacji. – Pozostajemy wierni sojuszniczej zasadzie: razem wchodzimy, razem wychodzimy – mówił minister Mariusz Błaszczak.



Debata w kwaterze głównej NATO dotyczyła także łamania przez Rosję traktatu o likwidacji pocisków rakietowych średniego i pośredniego zasięgu. – Rozmawialiśmy na temat zagrożeń rosyjskich. Myślę, że możemy być usatysfakcjonowani tym, że jest zrozumienie wszystkich państw NATO odnośnie do tych zagrożeń. Te zagrożenia nie są lekceważone – poinformował minister Błaszczak.