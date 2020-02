106. urodziny płk. Kazimierza Klimczaka (ps. Szron)

REKLAMA

- Pułkownik Kazimierz Klimczak jest wzorem patrioty, swoją postawą wywalczył wolną Polskę dla kolejnych pokoleń Polaków, które - mam nadzieję - będą cieszyły się tym, że żyją w wolnej ojczyźnie - mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z płk. Klimczakiem ps. Szron.



W trakcie spotkania prezydent nadał także płk. Kazimierzowi Klimczakowi Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Podkreślił w swoim wystąpieniu, że Kazimierz Klimczak, który 15 lutego obchodzi 106. urodziny, na własne oczy widział odzyskanie przez Polskę niepodległości, walczył zarówno w kampanii wrześniowej w 1939 r., jak i podczas Powstania Warszawskiego.



Prezydent Duda podziękował płk. Klimczakowi za jego "piękne życie, niezwykłą postawę żołnierską i obywatelską".

- Jest pan pułkownik wspaniałym wzorem patrioty, jest pan pułkownik wspaniałym wzorem żołnierza, wspaniałym wzorem człowieka, ojca rodziny, tego wszystkiego, co pozwala powiedzieć na jesieni życia, że człowiek miał życie piękne - powiedział prezydent.



***

Płk Kazimierz Klimczak ps. „Szron” ur. 15.02.1914 r. w Ciepłowie koło Sompolna. Skończył Szkołę Podoficerską Piechoty dla Małoletnich nr 1 w Koninie. Od 1936 roku służył w Wojsku Polskim. Ukończył szkołę podoficerów instruktorów i rozpoczął służbę w 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. W jego szeregach brał udział w walkach Armii „Pomorze” w kampanii wrześniowej.



Uczestniczył w bitwie nad Bzurą. W 1939 roku został ciężko ranny pod Mełnem w okolicach Grudziądza i trafił do Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie na leczenie. Będąc inwalidą wojennym nawiązał kontakt ze Związkiem Walki Zbrojnej. W okresie okupacji pracował w Monopolu Tytoniowym na ul. Kaliskiej 1 w Warszawie.



Podczas powstania warszawskiego walczył w stopniu sierżanta na Woli w szeregach Obwodu Ochota Armii Krajowej. Warszawę opuścił z ludnością cywilną. Dostał się do niewoli, ale udało mu się zbiec z transportu. W lutym 1945 roku powrócił do stolicy, gdzie został skierowany do służby w pułku samochodowym, jako dowódca plutonu transportowego. W wojsku służył do 1946 roku.



Działacz Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Brał udział w konspiracji 1939-1944: IV Obwód "Grzymała" (Ochota) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 3. Rejon - pluton 415, następnie III Obwód "Waligóra" - zgrupowanie kpt. "Hala". W 2017 roku awansowany do stopnia pułkownika Wojska Polskiego.

Źródło: MON