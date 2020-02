„Brilliant Jump” – gotowi na sygnał

„Brilliant Jump 2020 (1)” to pierwsze ćwiczenia polskiej brygady Sił Odpowiedzi NATO podczas rozpoczętego w tym roku dyżuru. Celem było sprawdzenie gotowości podhalańczyków oraz innych pododdziałów SON do przerzutu wojsk w przypadku alarmu. – Podczas ćwiczeń mieliśmy osiągnąć gotowość do przerzutu wojsk w określonym czasie. Batalion tzw. szpicy musiał stawić się w porcie załadunkowym najpóźniej w ciągu 48 godzin. Pozostałe siły brygady miały na realizację zadania pięć dni – mówi gen. bryg. Dariusz Lewandowski , dowódca komponentu lądowego brygady Sił Odpowiedzi NATO.

REKLAMA

– Natychmiast niemal sto procent żołnierzy stawiło się w jednostce. Tylko niewielka grupa przebywała na służbowych wyjazdach zagranicznych. Ich nieobecność nie wpłynęłaby na przebieg ćwiczeń, dlatego nie wzywaliśmy ich – wyjaśnia gen. Lewandowski.

Doświadczeni na szpicy

Najszybciej na ogłoszony alarm powinna zareagować tzw. szpica NATO (Very High Readiness Joint Task Force – Siły Najwyższej Gotowości NATO). Pododdział VJTF wielkości batalionu musi być gotowy w ciągu 48 godzin do przemieszczenia we wskazane miejsce na świecie. Podczas „Brilliant Jump 2020 (1)” podhalańczycy wywiązali się zadania w znacznie krótszym czasie. – Dwie doby to maksimum określone w przepisach, ale im szybciej uda nam się osiągnąć gotowość, tym więcej mamy czasu na usuwanie ewentualnych niedociągnięć w przygotowaniu ludzi czy sprzętu. Podczas ćwiczeń zrealizowaliśmy postawione przed nami zadania sześć godzin przed czasem – mówi ppłk Rafał Iwanek, dowódca 1 Batalionu Strzelców Podhalańskich.

Zgodnie z wytycznymi NATO, szpica została sprawdzona na każdym etapie przygotowań, czyli pod względem stawiennictwa żołnierzy, przyszykowania sprzętu, pobierania zapasów, stworzenia kolumn oraz przemarszu do portu załadunku. – Jesteśmy gotowi, żeby każdą z możliwych ścieżek dotrzeć w dowolny rejon działania. Nie ma dla nas znaczenia, czy będzie to transport kolejowy, drogowy, lotniczy czy morski. Zwłaszcza, że przerzut wojsk i sprzętu jest często realizowany na różne sposoby – opowiada ppłk Iwanek.

Gdy żołnierze szpicy dotrą w rejon konfliktu, ich zadaniem jest zabezpieczenie wskazanego miejsca dla pozostałych pododdziałów brygady SON. Potem szpica może kontynuować walkę jako batalion zmechanizowany. – W ramach dyżuru realizujemy wszystkie zadania związane z działaniem naszego batalionu, od spraw administracyjnych po szkoleniowe. Gdyby alarm zastał nas na ćwiczeniach, to zostalibyśmy przerzuceni w rejon działań prosto z poligonu. Chcę przy tym zaznaczyć, że w 1 Batalionie służą doświadczeni żołnierze, często po kilku misjach bojowych. Nawet będąc w domu przez cały czas są gotowi na sygnał i mogą natychmiast ruszyć w drogę – podkreśla ppłk. Iwanek.

Skala przedsięwzięcia

W ćwiczeniach „Brilliant Jump 2020 (1)” wzięło udział ponad 2500 żołnierzy oraz 1060 pojazdów. Aby przerzucić w rejon działań 1100 ton zaopatrzenia, żołnierze przejechali transportem lądowym w sumie 20 tys. kilometrów. Zadania nie udałoby się wykonać, gdyby nie sprawna logistyka. – Zaopatrzenie pododdziałów brygady VJTF to wyzwanie, które wymaga ogromnego nakładu pracy. Realizujemy wszystkie dostawy od żywności, po paliwa i środki bojowe – wymienia mjr Radosław Kozielewicz, p.o. dowódcy batalionu logistycznego brygady SON. Dodaje, że najbardziej wymagający był przewóz towarów niebezpiecznych. – Musimy spełnić wszystkie przepisy określone przez konwencję ADR (konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów niebezpiecznych – przyp. red.). Na przykład pojazd o ładowności 11 ton może przewozić tylko 3,5 tony środków bojowych – tłumaczy mjr Kozielewicz.

Przebieg ćwiczeń był monitorowany przez obserwatorów NATO. – Zdaniem dowódcy z Brunssum oraz dowódcy Eurokorpusu brygada zdała ten egzamin na ocenę bardzo dobrą. To potwierdza dobre przygotowanie Polaków do dyżuru Sił Odpowiedzi NATO – podkreśla gen. Lewandowski.

Druga część szkolenia – „Brilliant Jump 2020 (2)” – odbędzie się w drugiej połowie roku. Scenariusz zakłada przemieszczenie Sił Odpowiedzi NATO i osiągnięcie gotowości brygady SON w jednym ze wskazanych rejonów. Na miejscu podhalańczycy będą musieli nie tylko stawić czoła działaniom hybrydowym przeciwnika, ale także odeprzeć otwarty atak. Następnie brygada włączy się w ćwiczenia „Iron Wolf”, które zostaną przeprowadzone na Litwie.

Podhalańczycy rozpoczęli główną część dyżuru Sił Odpowiedzi NATO 1 stycznia 2020 roku. Brygadą stworzoną z 12 krajów NATO, w tym Polaków, dowodzi gen. bryg. Dariusz Lewandowski. W razie ogłoszenia alarmu pododdziały SON mają maksymalnie 5 dni na przemieszczenie się w rejon operacji, który może znajdować się w rejonie o promieniu 8000 km od Brukseli. O użyciu Sił Odpowiedzi NATO decyduje dowództwo Eurokorpusu w Strasburgu.