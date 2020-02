XXII Selekcja - podpowiadamy jak wziąć w niej udział.

REKLAMA

WARUNKI UDZIAŁU w XXII SELEKCJI

• Ukończony 18-ty rok życia - liczy się data urodzenia w dniu startu.

• Nienaganny stan zdrowia potwierdzony własnoręcznym oświadczeniem na ankiecie startowej lub książeczka sportowca albo wojskowa.

• Wysłanie zgłoszenia od 1 sierpnia 2020r., z podaniem imienia i nazwiska oraz daty urodzenia, z dopiskiem SELEKCJA, na adres: d.kups@combat56.pl. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail w celu otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania. W ciągu 5 dni zostanie wysłane potwierdzenie. W Selekcji 2020 nie mogą brać udziału zwycięzcy z poprzednich edycji Selekcji.

ETAP WSTĘPNY – PRESELEKCJA

• Miejsce: zostanie podane 1 sierpnia 2020 r. na stronie www.combat56.pl

• Termin: 18 sierpnia 2020

• Ubiór: dowolny

ZAKRES TESTÓW NA PRESELEKCJI „TEST ZBROJNI”

1. ĆWICZENIE – W podporze – wyrzut nóg (delfinki)

2. ĆWICZENIE – W staniu – pajacyki z obciążeniem

3. ĆWICZENIE – W podporze – uginanie ramion szeroko

4. ĆWICZENIE – W leżeniu tyłem – wznosy nóg do pionu

5. ĆWICZENIE – W leżeniu tyłem – wznosy tułowia

6. ĆWICZENIE – W podporze – uginanie ramion wąsko

7. ĆWICZENIE – Test z historii Polski „BITWA WARSZAWSKA”

8. ĆWICZENIE – Przysiady z obciążeniem na barkach

9. ĆWICZENIE – Uginanie ramion na poręczach

Każde ćwiczenie realizowane jest przez 60 sekund, przerwa między ćwiczeniami – 30 sekund.

Na podstawie sumy uzyskanych wyników najlepsi zostaną wytypowani do wzięcia udziału w grze głównej – Selekcji.

Wytypowani, na własny koszt, bezpośrednio po Preselekcji przemieszczają się w miejsce wskazane przez Organizatorów.

WYKAZ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU UCZESTNIKA NA SELEKCJĘ

• Bluza i spodnie wojskowe (mundur – krój, kamuflaż i przynależność nie mają znaczenia) obowiązkowe

• Spodenki (strój kąpielowy) obowiązkowe

• Nóż o głowni nie większej niż 15 cm – obowiązkowe

• Papier toaletowy – obowiązkowe

• Torba (plecak, zasobnik, worek) – według uznania

• Śpiwór (folie, karimata, materac, pałatka, namiot lub inne wyposażenie do spania) – według uznania

• Przybory do jedzenia – naczynie, kubek, sztućce – według uznania

• Odzież – według uznania

• Obuwie – według uznania

• Worki foliowe – według uznania

• Plastry, zasypki do stóp, agrafki, nici i igły – według uznania

• Przybory toaletowe – mydło, ręcznik, pasta do zębów, szczoteczka, grzebień – według uznania

• Sznurek, taśma, gumki – według uznania

Posiadanie innych przedmiotów jest zabronione.

UWAGI DODATKOWE

Na Selekcji wyposażeniem obowiązkowym jest mundur (kamuflaż i przynależność nie mają znaczenia) i spodenki kąpielowe. Sprzęt dodatkowy - wykraczający poza podany wykaz - zdajemy do depozytu na Etapie Głównym. Pamiętajcie tylko, że worek depozytowy nie przekracza pojemności 5 litrów i ciężaru 2 kilogramów i jest przeznaczony na takie przedmioty jak: telefon, dokumenty, pieniądze i drobiazgi. Kompletując sprzęt pamiętaj, że warunki atmosferyczne mogą być zmienne, na Selekcji nie ma namiotów, sen realizowany jest w warunkach przygodnych, a ponadto sam będziesz musiał nosić swoje wyposażenie do końca trwania gry. Noce sierpniowe na Poligonie Drawskim są z reguły chłodne i wilgotne. Na Selekcji obowiązuje zakaz posiadania takich przedmiotów jak: telefony komórkowe, kompasy, zegarki, zapałki, GPS, urządzenia odtwarzające i kopiujące, aparaty fotograficzne, mapy, camelbacki, latarki itp. Sprzęt ten można zdać do depozytu.



Preselekcja jest etapem wstępnym, po nim pozostanie nie więcej niż 100 osób, które dowolnym środkiem transportu przemieszczą się na dalszy etap realizacji gry. Organizator może ograniczyć liczbę osób dopuszczonych do Selekcji po etapie wstępnym. W Selekcji może wziąć udział każdy, kto wysłał zgłoszenie na wskazany adres e-mailowy i spełnia podane wymogi. Przyjmujemy wszystkich, którzy spełniają podane kryteria. Wszystkich zgłoszonych wpisujemy na listę startową. Udział w Selekcji jest bezpłatny. Wszystkie koszty pokrywa Organizator i Sponsorzy.

W dniu PRESELEKCJI – 18 sierpnia 2020 r. – Uczestnik musi posiadać własny prowiant i wodę/napoje – na jedną dobę.

Po Preselekcji – od 19 sierpnia, wybrana grupa przechodzi na wyżywienie Organizatora. Organizator ubezpiecza biorących udział w Selekcji od dnia 19 sierpnia 2020 roku.