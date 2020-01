Armia Fight Night 8

Pierwsze zestawienie przedstawione przez federację będzie starciem tytanów! Po raz pierwszy o Mistrzowską Szablę zawalczy reprezentant MMATADORS Katowice, pochodzący z Mysłowic Adrian Kępa (7-4-0). Jego przeciwnikiem będzie autor jednego z bardziej spektakularnych nokautów zeszłego roku w polskim MMA Sebastian Rajewski (7-5-0), reprezentant klubu Czerwony Smok.

MINUTOR Energia Armia Fight Night 8 odbędzie się 13 marca na Górnym Śląsku w Mysłowicach!

Miniony rok zdecydowanie należał do Adriana Kępy, który w drodze do walki o Mistrzowską Szablę w efektowny sposób pokonał najpierw Sławomira Kołtunowicza, a następne Giorgiego Esiavę. Dwa mocne zwycięstwa doceniło całe środowisko MMA – Kępa został wyróżniony nominacją do odkrycia roku oraz do walki roku. Tym razem 13 marca w swoim rodzinnym mieście przyjdzie mu zmierzyć się z Sebastianem Rajewskim. Reprezentant klubu Czerwony Smok wydaje się być w swojej szczytowej formie. Podczas październikowej Bogdanka Armia Fight Night 7 Rajewski w pierwszej rundzie potężnym wysokim kopnięciem znokautował Macieja Kierzkowskiego jednocześnie zwyciężając trzecią walkę z rzędu i zapewniając sobie nominację do KO roku 2019. Co ciekawe – Kępa i Rajewski mieli okazję już ze sobą walczyć w 2018 roku. Walka została jednak uznana za nieodbytą ze względu na przypadkowe podwójne uderzenie w głowę. Wszystko wskazuje więc na to, że szykuje się prawdziwa wojna. Walka zakontraktowana została w limicie do 66 kg.

O gali Minutor Energia Armia Fight Night 8.

W 2017 roku na polskiej scenie MMA pojawił się zupełnie nowy projekt – gala sportów walki z udziałem żołnierzy Wojska Polskiego. Wydarzenie od samego początku zwróciło uwagę całej, sportowej Polski. Siedem poprzednich edycji nie zawiodło oczekiwań wymagających kibiców na naszym krajowym podwórku. Tym razem kibice również mogą liczyć na wielkie emocje i zestawienia. W klatce MMA zmierzą się reprezentanci wszystkich rodzajów sił zbrojnych Wojska Polskiego. 13 marca w hali MOSiR przy ul. Bończyka 32 czekają nas prawdziwe sportowe emocje. Sponsorem tytularnym gali została firma Minutor Energia z Mysłowic.