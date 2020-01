Przygotowania do „Defendera”

W kwietniu i maju odbędzie się ćwiczenie „Defender Europe’20”. Ma być to test mobilności i sojuszniczej współpracy wojsk NATO. Jednym z elementów scenariusza będzie przerzut 20 tysięcy żołnierzy US Army do Europy. – To jedna z kluczowych zdolności, niezbędnych do zapewnienia Polsce trwałego bezpieczeństwa – mówił dziś Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W 1 Bazie Lotnictwa Transportowego odbyła się odprawa dotycząca ćwiczenia „Defender Europe’20”, największego od 25 lat, jakie armia Stanów Zjednoczonych organizuje na Starym Kontynencie. – Chcemy, aby społeczeństwo miało świadomość, że skala zaangażowania sił Stanów Zjednoczonych, powierzenie Polsce roli jednego z państw gospodarza oraz fakt organizacji ćwiczenia przez dowództwo sił USA w Europie jest jednym z elementów rosnącego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa całego regionu – mówił podczas konferencji Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Szef MON zaznaczył także, że już sama skala ćwiczenia robi wrażenie. Przypomniał, że podczas „Defendera” będzie współdziałało 37 tysięcy żołnierzy z 18 państw, z czego 20 tysięcy to wojskowi US Army, którzy przybędą do Europy ze Stanów Zjednoczonych. – Taki strategiczny przerzut, to jedna z kluczowych zdolności, niezbędnych do zapewnienia Polsce trwałego bezpieczeństwa – zaznaczył. Podkreślił także, że Polska będzie jednym z gospodarzy ćwiczenia, a także jego aktywnym uczestnikiem.– To ważny sprawdzian dla Wojska Polskiego w zakresie planowania, logistyki jak i koordynacji – mówił. – Nasz wkład to nie tylko dwa tysiące żołnierzy, ciężki sprzęt, lotnictwo, infrastruktura drogowa, kolej czy porty. To również bardzo liczna grupa ludzi z sektora cywilnego i pozostałych służb, takich jak Policja, Straż Pożarna czy Straż Graniczna – zaznaczył. Zapewnił także, że wszystkie działania wojsk, będą tak koordynowane, aby ćwiczenie przebiegało sprawnie i nie było uciążliwe dla społeczeństwa.