Kwalifikacja do mistrzostw Europy

Kapral Wojciech Knapik z 10 Opolskiej Brygady Logistycznej podczas międzynarodowych zawodów w Monachium H&N Cup uzyskał kwalifikację do mistrzostw Europy w pistolecie sportowym.

W zawodach międzynarodowych w Monachium H&N CUP wystartowała czołówka zawodników z całego świata. Były to ostatnie eliminacje do zbliżających się pod koniec lutego Mistrzostw Europy, gdzie najlepsi strzelcy walczyć będą o dwie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020.

Jak co roku poziom tych zawodów był bardzo wysoki, a dany kraj może reprezentować tylko czterech najlepszych zawodników. W konkurencji kaprala Knapika tj. pistolet pneumatyczny - 60 strzałów Polskę reprezentowało trzech zawodników na 99 startujących. Jak informuje kapral Knapik: – Ostatecznie zająłem 21. miejsce, uzyskując wynik 578 na 600 możliwych punktów. Najlepszy z zawodników zdobył 583 punkty, co pokazuje jak ciasno było w czołówce. Do finałowej ósemki zabrakło mi jedynie dwóch punktów. Wynik, który osiągnąłem, przypieczętował moją kwalifikację do startu w mistrzostwach Europy, więc mimo odległego miejsca od podium wykonałem zadanie, które sobie postawiłem przed ta imprezą. Siły staram się zachować właśnie na mistrzostwa, gdzie będę po raz kolejny w swojej karierze walczył o prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich.