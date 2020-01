Ćwierćmaraton Komandosa pod dyktando żołnierzy w niebieskich beretach

Po pięciu edycjach Ćwierćmaratonu Komandosa organizowanych w Czarnem w województwie pomorskim impreza tym razem odbyła się w Słupsku. Pomysłodawca zawodów, mjr Andrzej Liśniewski z Wojskowego Klubu Biegacza Meta Lubliniec w tym mieście znalazł działaczy, którzy podjęli się zorganizować zawody niespełna w miesiąc. Świetne warunki do rywalizacji zapewniła biegaczom Fundacja Wspierania Inicjatyw Niekonwencjonalnych „Sub ventum” i Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz żołnierze z 7 Brygady Obrony Wybrzeża i 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej .

Faworyt nie zawiódł

Dowództwa obu siódmych brygad nie tylko oddelegowały swoich żołnierzy do pomocy podczas organizacji komandoskiej imprezy. Zachęciły również do startu w głównym biegu oraz w dodatkowych rozgrywanych. Dobry przykład dał swoim podwładnym ppłk Paweł Kubów, szef sztabu 7 BOW, który wziął udział w biegu w strojach sportowych na dystansie 10 km 550 m. Po tym, jak wbiegł na metę, przyznał, że startował już w kilkunastu biegach, ale w tak prestiżowym po raz pierwszy. Ocenił również trasę. – Jest umiarkowanie trudna. Dobrze ją rozdeptaliśmy przed zasadniczym biegiem i zawodnikom w mundurach powinno się świetnie biec – powiedział. A w biegu głównym jego zdaniem czołową rolę powinien odegrać sierż. Artur Pelo. – Wiadomo, że będzie bronił pierwszej lokaty wywalczonej w czterech poprzednich edycjach. Myślę, że jest świetnie przygotowany i zmotywowany. Wszak biega u siebie – podkreślił. Niespełna dwie godziny później sierż. Artur Pelo wbiegł jako pierwszy na metę, po czym wykonał „pompkę” i ucałował tartan, a następnie podszedł do szefa sztabu 7 BOW i złożył mu meldunek o wykonaniu zadania.

Sierż. Artur Pelo w swoim szóstym starcie w Ćwierćmaratonie Komandosa musiał pokonać 215 rywali. Już po starcie na bieżni Stadionu 650-lecia wysforował się do przodu. Nikt nie próbował utrzymać się tuż za jego plecami. Zawodnicy przebiegli na stadionie niemal pełne okrążenie. Faworyt gospodarzy, opuszczając bieżnię, miał już około 30 m przewagi nad konkurentami. – Szybko chciałem się przekonać, w jakiej dyspozycji są rywale. Dlatego od samego startu narzuciłem mocne tempo. Kiedy na trzecim kilometrze trasy zauważyłem, że mam ponad 100 m przewagi uwierzyłem, że mogę wygrać – przyznał sierżant Pelo. Podoficer z 7 BOW na kolejnych odcinkach trasy systematycznie powiększał przewagę nad konkurentami. Na metę wbiegł po 43 min i 33 s od wyruszenia na trasę. Ponad półtorej minuty po nim finiszował jego kolega z 7 BOW, st. szer. Adam Struk. Trzecie miejsce również wywalczył żołnierz biegnący w niebieskim berecie – szer. Ryszard Sokołowski.



Film: Jacek Szustakowski/ portal polska-zbrojna.pl

– Jestem bardzo zadowolony, że trzy pierwsze miejsca zajęli reprezentanci 7 Brygady Obrony Wybrzeża i 1 Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego. Wygraliśmy też drużynowo. Cele, które sobie wytyczyliśmy zrealizowaliśmy w stu procentach – cieszył się sierż. Pelo, zwycięzca pierwszej w historii „Ćwiartki Komandosa” w Słupsku. Z sukcesu swoich podwładnych zadowolony był również ppłk Paweł Kubów. – Rywalizacja sportowa rządzi się swoimi prawami. Wszyscy mieli jednakowe szanse, ale to nasi żołnierze pokazali, że byli najlepiej przygotowani do startu. Cieszę się z ich sukcesów, na który niewątpliwie złożyło się codzienne poważne podchodzenie do swoich obowiązków służbowych – podkreślił szef sztabu 7 BOW.

Niepokonana Patrycja Bereznowska

W rywalizacji kobiet, podobnie jak w zeszłym roku, triumfowała Patrycja Bereznowska, która w klasyfikacji open zajęła 59. miejsce. Drugie miejsce – ze stratą ponad czterech minut – zajęła Anna Kurdyk z Kalisza. O trzecią lokatę zaciętą walkę stoczyły trzy zawodniczki. Na mecie różnica pomiędzy pierwszą z nich i ostatnią wyniosła zaledwie 21 s. Najwięcej sił na skuteczny finisz zachowała Beata Szlązak z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim i to ona zapewniła sobie miejsce na podium.

Obok walki o medale w klasyfikacjach indywidualnych biegacze stoczyli również pojedynek o miejsca na podium w klasyfikacji drużynowej. O miano najlepszej drużyny, do której wliczano wyniki trzech zawodników, rywalizowało 21 ekip. Najlepiej spisali się reprezentanci gospodarzy biegnący w niebieskich beretach. Żołnierze reprezentujący 7 BOW i 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany triumfowali z łącznym czasem 2 godz. 19 min 11 s. Drugie miejsce wywalczyli reprezentanci Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, a trzecie biegacze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.



Patrycja Bereznowska pierwsza po lewej.

W biegach towarzyszących VI Ćwierćmaratonowi Komandosa udział wzięły 64 osoby. Najliczniej obsadzona była kategoria sportowa – dystans 10,55 km. Najszybciej z 43 zawodników i zawodniczek biegnących w stroju sportowym ćwierćmaraton pokonał Aleksander Burzyński ze Słupska (uzyskał czas 40 min 42 s), drugi był Krzysztof Rudnik z Krępy Słupskiej (42,21), a trzeci Łukasz Musiał ze Słońska (43,39). Natomiast o połowę krótszy dystans najszybciej przebiegł Radosław Stankiewicz z Lęborka (20,58).

Z kolei uczniowie ze szkół mundurowych trasę o długości 5,45 km pokonywali w mundurach. W rywalizacji chłopców triumfował Kacper Gierszewski z Liceum Ogólnokształcącego w Czersku (24,41), a dwa kolejne miejsca zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze: Bogdan Lewandowski (24,41) i Paweł Kuśnierz (27,09). Natomiast w rywalizacji dziewcząt najlepszy wynik – 28,52 – uzyskała Wiktoria Naczk. Zawodniczka z Lęborskiego Klubu Biegacza im. Braci Petk wyprzedziła koleżanki klubowe. Druga była Oliwia Gołąbowicz (30,09), a trzecia Angelika Joniec (34,59).

Wyniki

VI Ćwierćmaraton Komandosa, mężczyźni

1. Artur Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk) 43 min 33,20 s

2. Adam Struk (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk) 45 min 6,75 s

3. Ryszard Sokołowski (7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk) 45 min 42,75 s

4. Denis Guzowski („Prawie jak Hermes” Szczytno) 49 min 13,85 s

5. Sebastian Sołtys (Jednostka Wojskowa Agat Gliwice) 49 min 37,95 min

6. Wacław Kryszak (Akademia Marynarki Wojennej Gdynia) 49 min 43,25 min

VI Ćwierćmaraton Komandosa, kobiety

1. Patrycja Bereznowska (Heron Team Wieliszew) 1 godz. 13,35 s

2. Anna Paulina Kurdyk („Nie widzę przeszkód” Kalisz) 1 godz. 4 min 21 s

3. Beata Szlązak (Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej Mińsk Mazowiecki) 1 godz. 6 min 29,80 s

4. Aneta Frask (Akademia Wojsk Lądowych Wrocław) 1 godz. 6 min 45,70 s

5. Marta Słapczyńska (2 Brygada Zmechanizowana Złocieniec) 1 godz. 6 min 51,30 s

6. Natalia Kowalska (7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej) 1 godz. 8 min 24,40 s

VI Ćwierćmaraton Komandosa, drużynowo

1. 7 Brygada Obrony Wybrzeża Słupsk / 1 Batalion Zmechanizowany Lębork (Artur Pelo, Adam Struk, Artur Nowicki) 2 godz. 19 min 11 s

2. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu (Mateusz Palicki, Jakub Niedziółka, Karol Święcicki) 2 godz. 39 min 48 s

3. 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej (Szymon Szmist, Zbigniew Tomaszek, Adrian Walat) 2 godz. 40 min 8 s

4. 3 Flotylla Okrętów – 2 godz. 42 min 49 s

5. 18 Dywizja Zmechanizowana – 2 godz. 43 min 29 s

6. Polish Military Contingent Braniewo – 2 godz. 48 min 2 s.