Uczniowie zamienili góry na mundur – ruszyły „Ferie z WOT”

W leszczyńskim 125 batalionie lekkiej piechoty rozpoczęły się „Ferie z WOT”. Przed bramą jednostki stanęło dziś ponad 60 osób. Zamiast odpoczywać w przerwie semestralnej, postanowili wykorzystać ten czas na wojskowy trening i zostać terytorialsem w 12 Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Projekt „Ferie z WOT” to nie propozycja wypoczynku a podstawowe szkolenie wojskowe dla kandydatów na terytorialsów. Zimowe wakacje są doskonałym momentem na spełnienie marzeń o mundurze dla uczniów i studentów, którzy nie muszą rezygnować z nauki. Wśród wcielających się ochotników, większość stanowili właśnie uczniowie.

Wielkopolanie, którzy zdecydowali się zostać terytorialsami, dopełniali dziś ostatnich formalności i po raz pierwszy włożyli mundury. W szesnastodniowym szkoleniu podstawowym wezmą udział osoby, które dotąd nie miały styczności ze służbą wojskową. Jeszcze tego dnia, rekruci muszą przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego, by sprawdzić, z jaką formą wkraczają do wojska. Każdy kolejny dzień to intensywny, kilkunastogodzinny trening. Przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią a także elementami taktyki. Nauczą się także podstaw pierwszej pomocy medycznej na polu walki, będą ewakuować rannego i pracować z mapą. Oczywiście to pierwsze szkolenie to dopiero wstęp do dalszego do dalszej służby wojskowej. Po złożeniu przysięgi, terytorialsi będą kształcić się jeszcze 3 lata, nim osiągną gotowość bojową.