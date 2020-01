VI zmiana PKW Rumunia rozpoczyna funkcjonowanie

W przemówieniu otwierającym VI zmianę mjr Mariusz Dłubała potwierdził gotowość polskiego kontyngentu do realizacji celów misji oraz do współpracy z wojskami sojuszniczymi. Uroczystość przekazania odpowiedzialności w rejonie misji była również okazją do wyróżnienia żołnierzy V zmiany i 26 batalionu piechoty, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy wyróżnili się we wspólnej realizacji zadań szkoleniowych na poligonach i placach ćwiczeń.

Źródło: PKW Rumunia