Aktywne ferie?- to „Ferie z WOT”

Szkolenie podstawowe (tzw. „szesnastka”) to z pewnością dla większości młodych ludzi wielka przygoda, ale podkreślić należy, że to nie zabawa. Jedynie pierwszy dzień może zdawać się nieco lżejszy, bo rekruci dopełniają ostatnich formalności, pobierają mundury i sprzęt potrzebny do kształcenia wojskowego. Pozory mogą jednak mylić. Jeszcze tego dnia, rekruci muszą przystąpić do egzaminu z wychowania fizycznego, by instruktorzy odnotowali, z jaką formą wkraczają do wojska. Każdy kolejny dzień to intensywny, kilkunastogodzinny trening, który daje się we znaki. Przyszli terytorialsi muszą zaznajomić się z bezpiecznym i efektywnym posługiwaniem bronią a także elementami taktyki. Nauczą się także podstaw pierwszej pomocy medycznej na polu walki, będą ewakuować rannego, pracować z mapą a niektórzy dostrzegą, jaką wartość ma praca drużynowa. Szkolenie kończy egzamin czyli tzw. „pętla taktyczna” a zwieńczeniem jest uroczysta przysięga wojskowa. Oczywiście „szesnastka” to dopiero wstęp do dalszego szkolenia. Terytorialsi będą kształcić się jeszcze 3 lata, nim osiągną gotowość bojową.

Tekst: kpt Marcin Misiak, ppor. Anna Jasińska/12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej