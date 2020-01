Sojusznicze wyzwanie

Jednak zanim żołnierze spod znaku husarskiego skrzydła przystąpią do wykonywania zadań taktycznych, przed nimi ogromnie ważne przedsięwzięcie, jakim jest sam przerzut wojsk, który w głównej mierze odbywać się będzie poza granicami Polski. - Realizacja takiego przedsięwzięcia wymaga wypracowania szczegółowych procedur, sporządzenia dokumentacji, uzyskania szeregu zgód. Samo przemieszczenie rozpocznie się w tym tygodniu. Pododdziały do Bawarii planujemy wysyłać etapami. Ciężki sprzęt pojedzie koleją, lżejszy na zestawach niskopodwoziowych. Nasi żołnierze łącznie muszą pokonać 500 kilometrów. W Niemczech pozostaną do połowy lutego - mówił gen. bryg. dr Dariusz Parylak.

Zadanie sprawnego i bezkolizyjnego przemieszczenia sprzętu, a także żołnierzy jest nie lada wyzwaniem, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i logistycznym. Takie zadanie otrzymali dowódcy ćwiczących pododdziałów. Blisko 1300 żołnierzy i prawie 800 jednostek różnego rodzaju sprzętu wojskowego, w tym czołgi Leopard 2A4 i transportery KTO Rosomak, zostaną przemieszczone do Bawarii sposobem kombinowanym. Przemieszczenie będzie się odbywać zarówno po drogach publicznych, jak i z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. -Sam proces przemieszczenia to niezwykle skomplikowana operacja logistyczna wymagająca wielu uzgodnień i ciągłej koordynacji. Jednak logistyka to nie tylko przerzut wojsk, a całe spektrum przedsięwzięć, które sprawią, że ćwiczący żołnierze będą w stanie wykonywać nawet najbardziej skomplikowane zadania. Musimy zaplanować i zrealizować system realizacji dostaw zaopatrzenia i świadczenia usług – tłumaczy kpt. Miłosz Prawdzin, dowództwo 11LDKPanc.

Znamiennym jest również fakt, iż poza żagańskimi kawalerzystami taktyczne rzemiosło doskonalą także żołnierze 2 Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ang. ABCT) „Devils Brigade”, na co dzień stacjonujący w pancernej stolicy Polski – Żaganiu.

Ćwiczenie taktyczne z wojskami Combined Resolve XIII rozpocznie się 20 stycznia, a jego zakończenie przewidziano na 2 lutego br. Ostatnim zadaniem ćwiczących pododdziałów będzie bezpieczne przemieszczenie do swoich macierzystych jednostek wojskowych.



Tekst: mjr Artur Pinkowski