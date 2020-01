„Defender Europe 20”: wkrótce przerzut amerykańskich wojsk

W przyszłym tygodniu amerykańska armia zacznie przerzucać do Europy sprzęt, który zostanie wykorzystany podczas ćwiczeń „Defender Europe 20” – ogłosił dziś w Berlinie gen. Andrew Rohling, zastępca dowódcy wojsk USA w Europie. Manewry ruszą w lutym i przez kilka kolejnych miesięcy będą prowadzone m.in. na terytorium Polski.

„Defender Europe 20” wiąże się z największym od ćwierć wieku transferem amerykańskich sił do Europy. Łącznie US Army przerzuci na Stary Kontynent 20 tysięcy żołnierzy oraz tysiące sztuk sprzętu – czołgów, haubic, ciężarówek. Transport odbędzie się przede wszystkim drogą morską, ale też lotniczą. Pierwsza część wyposażenia powinna wyruszyć w drogę już w przyszłym tygodniu. Na razie jednak będzie to zaledwie drobna część całości.

Rozładunek pierwszego dużego statku, który z USA zawinie do niemieckiego portu Bremerhaven, został zaplanowany na 22 lutego. W sumie amerykańscy żołnierze mają się kierować do czternastu portów i lotnisk w Niemczech, Francji, Belgii oraz Holandii. – Następnie wojska wyruszą koleją i transportem drogowym w kierunku Polski – zapowiada gen. Andrew Rohling, zastępca dowódcy US Army w Europie. Ciężki sprzęt część trasy pokona też na pokładach barek.