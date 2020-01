Następcy Wstęg poszukiwani

Żołnierze używają Wstęg już od prawie 55 lat. Umożliwiają one zbudowanie nie tylko niedużych platform pontonowych, sterowanych przez żołnierzy z motorówek, ale przed wszystkim mostów o długości do 100 metrów i nośności do 80 ton. Armia korzysta z nich podczas ćwiczeń, np. „Anakondy” i „Dragona” , a także w sytuacjach kryzysowych, pomagając ludności cywilnej. W ubiegłym roku z zestawów PP-64 zbudowano m.in. w Warszawie przeprawę pontonową przez Wisłę , na której umieszczono zastępczy rurociąg odprowadzający ścieki do oczyszczalni Czajka.

Wojsko Polskie chce w najbliższych latach wprowadzić nowy model mostów: Daglezje-P. Zgodnie z planami Ministerstwa Obrony Narodowej mają one zastąpić, wysłużone technicznie, systemy pontonowe PP-64 Wstęga .

Do 11 lutego Inspektorat Uzbrojenia MON czeka na oferty firm, które chcą dostarczyć armii Daglezje-P, czyli nowe przeprawy pontonowe. Mają one zastąpić używane od prawie 55 lat systemy mostowe PP-64 Wstęga. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje z dostawcą Daglezji-P zawrzeć wieloletnią umowę ramową. Ilu przepraw kontrakt będzie dotyczyć? Na razie nie ujawniono.

Firmy zainteresowane dostarczeniem polskiej armii Daglezji-P mogą składać oferty do Inspektoratu Uzbrojenia MON do 11 lutego. Wojsko oczekuje, że nowy system będzie umożliwiał budowę mostu pontonowego (jedno- lub dwujezdnego) o długości powyżej 100 metrów i nośności co najmniej MLC 70 (64 ton) dla pojazdów gąsienicowych oraz MLC 96 (88 ton) dla pojazdów kołowych, czyli np. zestawów niskopodwoziowych przewożących czołgi.

MON planuje z dostawcą, który złoży najkorzystniejszą propozycję, zawrzeć wieloletnią umowę ramową. Resort na razie nie ujawnia, ilu przepraw będzie ona dotyczyła.

To nie pierwsza próba znalezienia następcy Wstęg. Pierwszy przetarg – ogłoszony w grudniu 2018 roku – został unieważniony we wrześniu 2019 roku, ponieważ złożone oferty (dotyczyły siedmiu kompletów mostów z opcją na trzy kolejne) przekraczały środki, jakie wojsko zarezerwowało na ich zakup. Do postępowania zgłosiły się wówczas: Constructions Industrielles de la Mediterranee, Griffin Group S.A. Defence Sp.K. oraz konsorcjum H.Cegielski-Poznań S.A. wraz z WB Electronics S.A. i CEFA SAS.