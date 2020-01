Terytorialsi pomagają powstańcom

Wojska Obrony Terytorialnej nawiązują do tradycji Polskiego Państwa Podziemnego, dlatego możliwość pomocy powstańcom warszawskim nie czekała długo, by znaleźli się chętni do jej udzielenia – podkreśla dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. To jego żołnierze pospieszyli z pomocą powstańcom.

Pomoc, której od dziś udzielają żołnierze, skierowana jest do podopiecznych Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Z uwagi na zaawansowany wiek powstańców placówka nie może funkcjonować bez kierowców, którzy dowożą chętnych do ośrodka. A gdy okazało się, że placówka ma kłopot z zapewnieniem dowozu do i z placówki, mazowieccy terytorialsi postanowili pomóc. W końcu ich motto brzmi: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Ta sytuacja potwierdziła, że to nie tylko hasło, tylko za nim kryje się realne działanie.

Wszystko zaczęło się od materiału wyemitowanego na antenie Polsatu News dotyczącego chwilowej niedyspozycji kierowców, którzy dowozili na codzienne zajęcia podopiecznych z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Korzystając z wewnętrznego systemu komunikacji apel o pomoc dotarł do żołnierzy 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego. Dzięki ich zaangażowaniu szybko udało się znaleźć terytorialsa, który posiada odpowiednie uprawnienia i może pomóc. - Wiemy, jak ważne dla powstańców jest to miejsce. Dla wielu z nich to drugi dom. Tutaj otrzymują ciepły posiłek, biorą udział w zajęciach, spotykają się z młodzieżą ze szkół i artystami, a także korzystają z rehabilitacji. Dlatego postanowiliśmy im pomóc. Jest to naszym obowiązkiem, abyśmy ich wspierali i nieśli pomoc innym, w myśl naszej dewizy „Zawsz gOTowi, zawsze Blisko” – dodaje dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT pułkownik Przemysław Owczarek. Dowódca nie kryje dumy z faktu, że od momentu emisji materiału do chwili zgłoszenia się żołnierza minęło zaledwie kilka godzin. – Po raz kolejny udowodniliśmy, że jesteśmy gotowi podjąć każde wyzwanie. Pomaganie w naszej lokalnej społeczności może przyjmować różne formy. A to, że pomagamy powstańcom – naszym starszym kolegom – to dla nas dodatkowa motywacja – wyjaśnia płk Owczarek.