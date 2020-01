Pierwsza w tym roku akcja HDK w CPdMZ

Żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych bardzo aktywnie uczestniczą w akcjach honorowego oddawania krwi.

Przy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, od 2013 roku działa Wojskowy Klub HDK nr 500, cyklicznie wspierając Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Od początku istnienia klubu, honorowi dawcy krwi oddali ponad 2000 litrów tego cennego leku.

We wtorek, 14 stycznia, w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się pierwsza w tym roku akcja HDK, w ramach której krew oddało ponad 30 żołnierzy, pracowników resortu obrony narodowej oraz elewów służby przygotowawczej z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. – Na terenie Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych cyklicznie organizujemy akcje honorowego oddawania krwi, aktywizując również elewów służby przygotowawczej do ich wspierania. Oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności wojskowych, pragniemy zaszczepić w tych młodych ludziach, którzy planują w przyszłości zostać żołnierzami zawodowymi, chęć niesienia pomocy potrzebującym. Wielu z nich, właśnie w Kielcach rozpoczyna inicjatywę honorowego oddawania krwi i jak sami przyznają zamierzają ją kontynuować po zakończeniu szkolenia – powiedział koordynator akcji st. chor. sztab. Wojciech Lasia.