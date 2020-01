Żandarmi pomogli poszkodowanym w wypadku

O wielkim szczęściu mogą mówić uczestnicy wypadku, do którego w sobotę doszło na drodze krajowej nr 91. Chwilę po tym, jak doszło do zdarzenia, na miejscu stawili się żołnierze z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, którzy wracali do Warszawy z Istebnej. Wojskowi nie zwlekali ani chwili – natychmiast zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzieli pomocy poszkodowanym.

– Zakończyliśmy czynności służbowe w górach i ruszyliśmy do Warszawy. Po drodze trafiliśmy na korek. Okazało się, że jest spowodowany wypadkiem. Nie czekaliśmy ani chwili, natychmiast włączyliśmy sygnały dźwiękowe i świetlne i podjechaliśmy na miejsce zdarzenia – relacjonuje „Adi”, żołnierz, który dowodził akcją.

Okazało się, że do niebezpiecznego zdarzenia doszło chwilę wcześniej. Jeden z kierowców, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową nr 91, nie zachował ostrożności. W konsekwencji, doszło do zderzenia z drugim autem. – Sytuacja wyglądała groźnie, dlatego od razu przystąpiliśmy do działania. Dwóch żołnierzy zablokowało drogę, bo jak zwykle bywa w takich sytuacjach, pojawił się chaos – część kierowców usiłowała wyminąć miejsce zdarzenia, inni natomiast się zatrzymywali, chcąc zobaczyć co się dzieje – mówi żandarm. –Dzięki temu pozostali żołnierze mogli udzielić pomocy poszkodowanym – dodaje.