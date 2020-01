Mazowieccy terytorialsi jako pierwsi złożyli przysięgę w nowym roku

W Grójcu nowi żołnierze ochotnicy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego złożyli przysięgę wojskową. Był to ostatni, najważniejszy moment szkolenia podstawowego.

Żołnierze 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej w niedzielę, 12 stycznia na terenie 1 Grójeckiego Ośrodka Radioelektronicznego im. ppłk. Jana Kowalewskiego. – Jesteście pierwszymi terytorialsami, którzy składają przysięgę w tym roku. Roku, w którym będziemy świętować 100. rocznicę wielkiego polskiego zwycięstwa, jakim była Bitwa Warszawska. Wstępując w szeregi Wojska Polskiego stajecie się kontynuatorami tego wielkiego czynu naszych przodków. Będziecie bronić naszego społeczeństwa przed wszelkimi zagrożeniami – nie tylko w czasie wojny, ale także w czasie pokoju, niosąc wsparcie i pomoc w przypadku wystąpienia katastrof, czy klęsk żywiołowych. Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę i stanowią coraz ważniejszy element decydujący o skuteczności obrony naszego państwa. Wzmacniacie polskie wojsko, które musi być silne i gotowe do sprostania stojącym przed nim wyzwaniom (…) – napisał w liście do przysięgających minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. List odczytał dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Przemysław Owczarek. Błogosławieństwa żołnierzom udzielił ksiądz porucznik Artur Janczarek Kapelan 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz ksiądz kapitan Tomasz Paszko Prawosławny Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.

Do swoich nowych żołnierzy zaapelował dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT pułkownik Przemysław Owczarek. – Złożenie przysięgi wojskowej to najważniejszy moment w życiu każdego żołnierza. Rozpoczynacie nowy rok, jako pełnoprawni żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. W tym roku celebrować będziemy 100. Rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej tak zwanego „Cudu nad Wisłą”. To dzięki determinacji i bohaterstwie żołnierzy Wojska Polskiego uratowano kraj i Europę przed bolszewicką nawałą. Żołnierze, którzy 100 lat temu stanęli do walki w szeregach Wojska Polskiego byli tak jak Wy – ochotnikami. We wspomnianych wydarzeniach uczestniczył również nasz patron rtm. Witold Pilecki. Chciałbym, aby jego słowa były dla Was drogowskazem na czas służby, jak również towarzyszyły Wam w życiu codziennym. Kochajcie ojczystą ziemię. „Kochajcie swoją świętą wiarę, tradycję własnego Narodu”. Wyrośnijcie na ludzi Honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem – powiedział dowódca brygady.