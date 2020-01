Kondor wystartował

Lotnictwo Marynarki Wojennej ma zostać wyposażone w 4-8 śmigłowców pokładowych – to cel programu „Kondor”, który kilka dni temu uruchomił Inspektorat Uzbrojenia MON. Maszyny powinny mieć zdolność śledzenia i zwalczania okrętów podwodnych, a także radiolokacyjnego wskazywania celów. Firmy zainteresowane dostarczeniem wojsku śmigłowców mogą zgłaszać się do MON do 21 stycznia.

W tej chwili Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej korzysta z czterech śmigłowców pokładowych. To amerykańskie SH-2G, które na co dzień współdziałają z fregatami rakietowymi typu Oliver Hazard Perry. – Pozyskaliśmy je w latach 2002-2003. Zgodnie z założeniem powinny pozostać w służbie do 2026 roku – wyjaśnia kmdr ppor. Marcin Braszak, rzecznik gdyńskiej brygady. W praktyce, jak przyznają sami piloci, może być z tym problem. Amerykanie wycofali się z produkcji SH-2G, więc nie zapewniają użytkownikom wsparcia technicznego. I właśnie dlatego – choć to maszyny, jeśli chodzi o polską marynarkę wojenną stosunkowo nowe – w najbliższym czasie mają zostać wymienione.

Kilka dni temu, 31 grudnia 2019 roku, Inspektorat Uzbrojenia MON poinformował o uruchomieniu programu „Kondor”. Cel: pozyskanie od czterech do ośmiu wielozadaniowych śmigłowców pokładowych o masie startowej nieprzekraczającej 6,5 tony. Oferowane maszyny muszą mieć zdolność poszukiwania, zwalczania i śledzenia okrętów podwodnych, a także radiolokacyjnego wskazywania celów. Najpewniej zostaną one przypisane do fregat OHP i okrętu patrolowego ORP „Ślązak”. Mają też pomagać w naprowadzaniu pocisków, które są w wyposażeniu Morskiej Jednostki Rakietowej i okrętów rakietowych typu Orkan. W przyszłości powinny współdziałać z jednostkami kupionymi w ramach programu „Miecznik”.