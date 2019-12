Nowe śmigłowce specjalsów

Mamy to! Do wojsk specjalnych trafiły dziś nowoczesne śmigłowce Black Hawk. Maszyny zostały wyprodukowane w Świdniku. – Mam nadzieje, że to otwarcie zupełnie nowej ery funkcjonowania polskiej armii – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości przekazania śmigłowców. Umowa na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk udało się zrealizować w niespełna rok.

Uroczystość przekazania żołnierzom czterech śmigłowców Black Hawk odbyła się w 1 Bazie Lotnictwa Transportowego. – To bardzo ważny moment – mówił prezydent Andrzej Duda. – Mam nadzieje, że to otwarcie zupełnie nowej ery funkcjonowania polskiej armii, nie tylko wojsk specjalnych – dodał. Zwierzchnik sił zbrojnych zwrócił uwagę, że do wojsk specjalnych trafił sprzęt, który jest używany przez najlepsze armie NATO, m.in. przez żołnierzy amerykańskich. – To śmigłowce doskonale znane i wielokrotnie wypróbowane w warunkach bojowych. Maszyny te stanowią pożądany element wyposażenia we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, zwłaszcza w wojskach specjalnych – zaznaczył. Nie wykluczył, że to dopiero początek dostaw amerykańskich śmigłowców dla polskiej armii. – Mam nadzieję, że w przyszłości maszyny tego rodzaju znajda się na wyposażeniu także innych rodzajów wojsk – mówił zwierzchnik sił zbrojnych. – Liczę na to, że do żołnierzy trafią wkrótce śmigłowce ratownictwa morskiego wyprodukowane w Świdniku – mówił.

Andrzej Duda przypomniał także, że poprzednia dostawa śmigłowców do polskiej armii miała miejsce w 2010 roku. Prezydent podkreślił także, że przekazane dziś Wojsku Polskiemu śmigłowce S-70i Black Hawk zostały wyprodukowane w Polsce, w PZL Mielec, należącej do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin. – To dla nas bardzo ważne, że powstały one w Mielcu, że wyprodukowali je polscy pracownicy przy współpracy z wielką firmą ze Stanów Zjednoczonych – przekonywał. – Życzę żołnierzom, aby te śmigłowce jak najlepiej im służyły, aby jak najsprawniej i najbezpieczniej dowoziły ich na akcje, ale żeby jeszcze szybciej i jeszcze bezpieczniej zabierały ich z terenu, na którym operowali – zwrócił się do wojskowych.

O tym, że polscy żołnierze wojsk specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt mówił minister obrony Mariusz Błaszczak. – Mamy to! Osiągnęliśmy sukces polegający na wyposażeniu wojsk specjalnych w nowoczesne śmigłowce – podkreślał minister Błaszczak. Zapewnił, także, że to nie koniec dostaw dla polskiej armii. – Dzięki wsparciu prezydenta przyjęliśmy odpowiednie dokumenty, które stanowią fundament procesu modernizacji wyposażenia polskich sił zbrojnych – mówił. – Życzę żołnierzom, aby ten sprzęt dobrze służył zarówno im, jak i obronności naszej ojczyzny – dodał.

Black Hawk to śmigłowiec wielozadaniowy, który znajduje się na wyposażeniu armii Stanów Zjednoczonych, a także 30 innych państw. S-70i to jego wersja eksportowa, która jest produkowana przez PZL Mielec, zakłady należące do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin.

Umowa na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk została zawarta 25 stycznia 2019. Kontrakt wart ponad 683 mln zł brutto uwzględniał pakiet logistyczny, obejmujący zapas części zamiennych i wyposażenie do obsługi naziemnej śmigłowców, a także pakiet szkoleniowy dla załóg i personelu technicznego.

Maszyny, które dziś rozpoczęły służbę w Wojsku Polskim, są przystosowane do lotów nocnych, ewakuacji rannych, transportu ładunków, posiadają także systemy nawigacji i łączności zgodne ze standardami NATO oraz te, zapewniające ochronę śmigłowca i załogi. Black Hawki zostały także wyposażone w wielolufowe karabiny i karabiny maszynowe 12,7 mm.