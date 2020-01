Cywile z szansą na kaprala

– Nabór ochotników cywilnych prowadzony jest po to, aby uzupełni stanowiska w określonych specjalnościach wojskowych. Wychodząc z ofertą do cywili, chcemy wykorzystać ich potencjał, motywację do służby, a często również rzadkie umiejętności i wykształcenie. Taka forma naboru wpisuje się także w politykę resortu, która zakłada zwiększanie liczebności sił zbrojnych – mówi st. chor. sztab. Sławomir Nastarowicz , starszy podoficer Sztabu Generalnego WP.

Nie tylko dla kryptologów i muzyków

W przyszłym roku cywile po raz kolejny dostaną szansę, by zostać kapralem. Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zdecydował bowiem o uruchomieniu naboru na kursy podoficerskie dla cywilnych ochotników (tzw. służba kandydacka). Zgodnie z decyzją szefa MON, w 2020 roku będzie w nich mogło wziąć udział 300 osób. Szkolenie przyszłych kaprali będą prowadziły dwie Szkoły Podoficerskie: Sił Powietrznych w Dęblinie i Wojsk Lądowych w Poznaniu.

W pierwszej kursy dla cywili odbędą się już po raz trzeci. – Pierwszą edycję ukończyło 54 ochotników z dwóch grup: inżynieryjno-lotniczej oraz ruchu lotniczego – mówi st. chor. sztab. Paweł Konarski, rzecznik prasowy Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych. Jako kaprale zostali już wyznaczeni na stanowiska. W drugim kursie, który trwa obecnie w Dęblinie, szkoli się 149 kandydatów. W 2020 roku szkoła sił powietrznych będzie mogła przyjąć jeszcze więcej kandydatów. 200 osób będzie się szkolić w czterech specjalnościach. – 150 miejsc przygotowano w grupie inżynieryjno-lotniczej i pięć w grupie ruchu lotniczego. Nowością będą kursy w specjalnościach radiotechnicznej i przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Tu przyjmiemy odpowiednio 5 oraz 40 osób – dodaje rzecznik. Kursy w Dęblinie, w zależności od specjalności potrwają, od 9 do 12 miesięcy.

Poznańska Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych przyjmie 100 osób. Tu także kursy dla cywili nie są nowością. Placówka od lat przygotowuje przyszłych podoficerów do służby w orkiestrach i zespołach estradowych. W 2020 roku na przyszłych muzyków w mundurach będą czekać 22 miejsca. Ochotnicy będą też się szkolić na potrzeby wojskowej służby zdrowia: 10 osób przejdzie kurs w grupie pielęgniarstwa, a 20 – ratownictwa medycznego. Nowością w Poznaniu będą miejsca dla kandydatów cywilnych w grupach: kryptologicznej (18 miejsc) oraz rozpoznania i zakłóceń elektronicznych (30). Część specjalistyczną kursu kandydaci odbędą w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Sprawdź, może to kurs dla ciebie

O miejsce na kursie mogą ubiegać się osoby, które nie są żołnierzami zawodowymi. Wymogi podstawowe to: ukończone 18 lat, polskie obywatelstwo, zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej oraz niekaralność. Kandydaci muszą mieć co najmniej średnie wykształcenie.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. kwestionariusz osobowy, świadectwo ukończenia szkoły średniej, życiorys) trzeba wysłać do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem właściwego WKU. W przypadku szkoły w Poznaniu dokumenty trzeba złożyć do 1 lipca 2020 r., w Dęblinie kandydaci mają czas do 13 lipca przyszłego roku.

O przyjęciu na kurs zdecydują wyniki rekrutacji. Liczą się oceny ze świadectwa, egzaminu sprawności fizycznej i testu znajomości języka angielskiego. Kandydatów czeka też rozmowa kwalifikacyjna. Ci, którym marzy się służba w wojskowej orkiestrze, staną też do egzaminu muzycznego.

Kursy w obu szkołach mają rozpocząć się jesienią.

Szkoły Podoficerskie: Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych powstały 1 lipca 2004 roku. Obie placówki prowadzą szkolenie szeregowych na pierwszy stopień podoficerski, kursy kwalifikacyjne dla podoficerów oraz kursy dla żołnierzy rezerwy. Odbywa się w nich także szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.