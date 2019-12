Po raz dziewiąty na najwyższym stopniu podium

Wytrzymałość psychiczna i fizyczna, uczciwość, ambicja, ale i odporność na stres i krytykę. Ponadto pewność siebie, determinacja i umiejętność koncentracji, wiara w siebie a nade wszystko pracowitość i umiejętność pogodzenia się z porażką to tylko niektóre cechy opisujące sportowców w mundurach. 19 grudnia przyszedł czas na roczne podsumowanie sportowego wysiłku podczas Gali Sportu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DGRSZ) grupy pierwszej.

Uroczystość podsumowującą współzawodnictwo sportowe DGRSZ grupy pierwszej odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu z udziałem oddziałów 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) oraz sportowców z: 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, 1 pułku saperów z Brzegu, 5 pułku chemicznego z Tarnowskich Gór, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Wrocławia, oraz Komendy Poligonów Żagań i Wędrzyn i Ośrodka Szkolenia Piechoty Górskiej z Dusznik-Zdroju.

- Gala sportu 2019 roku to nie siła tradycji a wspólny wysiłek włożony w sport powszechny w Wojsku Polskim. Sukces, który dzisiaj świętujemy to ciężki wysiłek organizatorów i przede wszystkim sportowców. Dziękuję za współpracę i wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej oraz DGRSZ przy realizacji tego sportowego wydarzenia. To dzięki zaangażowaniu dowódców jednostek wojskowych udało nam się pogodzić realizację zadań bojowych z wyzwaniami sportowymi. Sportowcy grupy pierwszej dzięki swojej determinacji i silnej woli byli w stanie przygotować się do rywalizacji sportowej przy jednoczesnym realizowaniu zadań i ćwiczeń wojskowych. Sportowe zacięcie i determinacja w dążeniu do celu zaowocowała niewątpliwym sukcesem - podsumował roczny wysiłek wszystkich obecnych bohaterów tegorocznej gali sportu generał dywizji Stanisław Czosnek dowódca 11LDKPanc.