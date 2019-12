Albania szacuje straty po trzęsieniu ziemi

REKLAMA

Do Albanii 7 grudnia wyjechało kilkunastu oficerów. Pod przewodnictwem szefa Wydziału Planowania Infrastruktury DGRSZ, ppłk. Sebastiana Czajkowskiego, do Albanii pojechała grupa specjalistów z zakresu infrastruktury i budownictwa, inżynierii wojskowej oraz współpracy cywilno-wojskowej z różnych jednostek. Ekspertów delegowały m.in. Wojskowa Akademia Techniczna, Inspektorat Wsparcia SZ, Zarząd Inżynierii Wojskowej z Dowództwa Generalnego oraz kilka innych podległych DGRSZ jednostek. – Naszym głównym zadaniem była ocena stanu technicznego budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Mieliśmy sprawdzić, czy Albańczycy nadal mogą z nich korzystać – wyjaśnia ppłk Czajkowski. – Oczywiście tu nie chodziło o analizę planów budowlanych, ale o ocenę skali zniszczeń. Oglądaliśmy elementy konstrukcyjne budynków, sprawdzaliśmy, co dokładnie zostało uszkodzone, czy są to np. ściany działowe czy nośne – dodaje oficer. Żołnierze posługiwali się prostą skalą i wskazywali, które budynki są bezpieczne, które wymagają prac remontowych, a które nie nadają się do użytku, bo stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

W ciągu zaledwie trzech dni Polacy ocenili 217 budynków w rejonach miejscowości Durres i Rrashbull – w tym prywatne domy i szkoły. Pośród nich 54 uznali za całkowicie niezdatne do eksploatacji. – Ponad 200 budynków ujęliśmy w protokole, ale tak naprawdę oceniliśmy ich dużo więcej. Ludzie wciągali nas do swoich domów prosząc o pomoc i choć pobieżną ocenę budowlaną swojego domostwa. Nawet przychodzili pod nasz hotel i prosili o wsparcie – mówi ppłk Czajkowski. – To naprawdę ciężkie przeżycie. Ludzi dotknęła tragedia dlatego robiliśmy wszystko co w naszej mocy, by im pomóc – dodaje oficer DGRSZ.

Grupa polskich żołnierzy została podzielona na kilka mniejszych zespołów. Do każdego z nich był przydzielony także albański inżynier, który zatwierdzał ekspertyzy polskich żołnierzy. Zespoły działały na terenach miejskich, wiejskich, także w górach, gdzie często byli pierwszymi ekspertami od czasu trzęsienia ziemi.

Wojskowi przyznają, że skala zniszczeń wywołanych trzęsieniem ziemi jest naprawdę duża. Ponad tysiąc budynków zostało już zrównanych z ziemią, bo były w opłakanym stanie. Uszkodzenia konstrukcyjne widać nie tylko na nowych budynkach, ale przede wszystkim ucierpiało stare budownictwo, którego w Albanii jest najwięcej. – Na przykład w górach widzieliśmy domy zbudowane ze starej cegły, ze zwietrzałą zaprawą, a nawet z kamienia i drewna. Sytuacja jest trudna, bo górale albańscy, mieszkańcy wsi nie chcą opuszczać swoich domów, zwierząt hodowlanych i pól uprawnych – opisuje szef zespołu rekonesansowego.

Do Albanii swoje zespoły pomocowe wysłały różne kraje, m.in. Francja, Włochy, Węgry, ale i Stany Zjednoczone czy Izrael. Wszystkie podlegają w Albanii pod centrum koordynacyjne. Jak informuje szef zespołu z DGRSZ, obecnie w Albanii cały czas trwa szacowanie strat. Sytuacji nie ułatwia fakt, że kilka dni temu na Bałkanach odczuwalne było kolejne trzęsienie ziemi. – Albańczycy przyznali, że chcieliby od nas uzyskać know-how z zakresu zarządzania kryzysowego. Proszą też o kontenery, w których tymczasowo mogliby zamieszkać ludzie bez dachu nad głową – mówi ppłk Czajkowski.