Pojazdy do Wisły

To Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza dostarczą samochody do transportu rakiet do zamówionych przez Polskę dwóch baterii systemu Patriot. – Umowa na ponad 54 mln zł obejmuje dostawy pojazdów wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym – poinformował minister Mariusz Błaszczak.

– Dziś podpisaliśmy umowę z firmą WZU Grudziądz na dostawę samochodów Jelcz do transportu rakiet systemu Patriot. Umowa na ponad 54 mln zł obejmuje dostawy pojazdów wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym. To kolejny krok do polonizacji systemu w oparciu o potencjał PGZ – poinformował wczoraj minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Umowa przewiduje, że Wojskowe Zakłady Uzbrojenia zbudują – na bazie ciężarówek Jelcz 882 – osiem samochodów transportowo-załadowczych (STZ), którymi przewozić będzie można po 24 rakiety (12 na aucie zasadniczym i 12 na przyczepie). Wozy mają zostać przekazane wojsku najpóźniej do września 2022 roku.