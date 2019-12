Na Łotwie zmarł polski żołnierz

Żołnierz PKW na Łotwie zasłabł w czasie zajęć sportowych poza służbą. Do tragicznego wypadku doszło w sobotę. Poszkodowanemu udzielono pomocy, ale nie udało się go uratować. Przyczyny śmierci ustali Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura. Zmarły żołnierz służył w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie.

Informację o śmierci polskiego żołnierza podał w niedzielę na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak. „Dotarła do nas smutna wiadomość z PKW na Łotwie. Wczoraj, podczas biegania w czasie wolnym, zmarł jeden z żołnierzy Wojska Polskiego. Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny, bliskich i kolegów z jednostki. Rodzina zmarłego została otoczona odpowiednią opieką”, napisał szef MON.

Dowództwo Operacyjne RSZ podaje, że polski żołnierz zmarł 14 grudnia. – Do zdarzenia doszło podczas indywidualnych zajęć sportowych, realizowanych w czasie wolnym. Żołnierzowi udzielono pomocy, a następnie przewieziono do szpitala w Rydze, ale nie udało się go uratować – informuje mjr Adriana Wołyńska w Wydziału Prasowego Dowództwa Operacyjnego RSZ.

Śledztwo pod nadzorem prokuratury będzie prowadzić Żandarmeria Wojskowa. Sprawę przejął Dział do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. To właśnie z Podkarpacia pochodził zmarły żołnierz. Na co dzień służył w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie.

Kondolencje z powodu śmierci żołnierza złożył m.in. minister obrony Łotwy Artis Pabriks oraz gen. Leonids Kalnins, dowódca łotewskich sił zbrojnych.

Polscy żołnierze służą na Łotwie w ramach tzw. wzmocnionej wysuniętej obecności wojskowej NATO eFP (ang. Enhanced Forward Presence) na wschodniej flance. Decyzja o utworzeniu eFP zapadła podczas szczytu NATO w Warszawie. Celem wysuniętej obecności jest wzmocnienie potencjału obrony i odstraszania NATO w tej części Europy. Główną siłę eFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO rozmieszczone w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Każda grupa tworzona jest przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.

PKW na Łotwie liczy około 175 żołnierzy. Służbę żołnierze pełnią w systemie rotacyjnym przez sześć miesięcy. Główne siły do PKW deleguje 9 Brygada Kawalerii Pancernej z Braniewa. W Grupie Bojowej na Łotwie pod dowodzeniem kanadyjskim służą także Hiszpanie, Włosi, Słowacy Czesi, Słoweńcy, Albańczycy i Czarnogórcy.