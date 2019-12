Za sprawę mojej Ojczyzny!

Za nami kolejne chwile pełne emocji, dumy i patriotyzmu! W miniony weekend blisko 300 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystości odbywały na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.

W Inowrocławiu przysięgę składali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, było to pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy nowo formowanego batalionu w Inowrocławiu. We Włoszczowie zaprzysiężonych zostało 80 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”. W Zgierzu przysięgę składali żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc”. W Śremie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 70 ochotników z 12 Wielkopolskiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.



Przysięga wojskowa to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego żołnierza. Żołnierz ślubując służbę Ojczyźnie bierze na siebie olbrzymie zobowiązanie wobec swojego narodu, obywateli i najbliższych.



Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest ona realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 000 ochotników.



Dziękujemy naszym rodzinom, przyjaciołom i bliskim, za obecność w tych ważnych dla nas chwilach!



Tekst: ppłk Marek Pietrzak