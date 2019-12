Minister Błaszczak u polskich żołnierzy w Libanie

Wojsko Polskie po dziesięciu latach przerwy wróciło do Libanu, aby pod błękitną flagą nieść pokój w tym regionie. To wy, wasza misja, potwierdza silną pozycję Polski na arenie międzynarodowej – podkreślił podczas spotkania wigilijnego szef MON, minister Mariusz Błaszczak. – Polski żołnierz jest tutaj dobrze przyjmowany, a wielu mieszkańców dobrze nas wspomina – dodał.

Na miejscu obecny był także Dowódca Operacyjny RSZ, gen dyw. Tomasz Piotrowski, który zwrócił uwagę na profesjonalizm żołnierzy z 12 Brygady Zmechanizownej ze Szczecina. – Gdy dowiedziałem się, że podjęto decyzję, że to właśnie wy utworzycie pierwszą zmianę PKW UNIFIL, poczułem spokój. Znam wasze doświadczenie i wiem, na co was stać. Realizujecie swoje zadania świetnie i gdy patrzę na spokojną oraz skupioną twarz dowódcy kontyngentu, podpułkownika Pawła Bednarza, to jestem pewien, że damy radę – stwierdził gen. Piotrowski.

Na koniec spotkania szef MON oraz dowódca operacyjny RSZ złożyli polskim żołnierzom świąteczne życzenia. – Aby profesjonalizm i determinacja nigdy w was nie zgasły – podkreślił gen. Tomasz Piotrowski.