Francuzi i Brytyjczycy szkolili się w Bydgoszczy

Przez ostatnie dwa tygodnie prawie 800 żołnierzy z francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania (RRC-FR) z Lille oraz francusko-brytyjskiej 1 Dywizji Połączonego Korpusu Ekspedycyjnego (CJEF), przygotowywało się w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) do dowodzenia natowskimi siłami szybkiego reagowania. Ich dyżur rozpocznie się w 2021 roku.

Wiosną 2021 roku to francuski Korpusu Szybkiego Reagowania – Rapid Reaction Corps-France (RRC-FR) z Lille obejmie dowództwo nad kolejną zmianą natowskiego Lądowego Komponentu Sił Szybkiego Reagowania – Very High Readiness Joint Task Force, VJTF – czyli tzw. szpicy. Trójkolorowi zdecydowali, że przygotowania do tego wymagającego, sojuszniczego zadania rozpoczną w Polsce, w bydgoskim Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). – Ćwiczenie Citadel Bonus 2019 to dla Rapid Reaction Corps-France początek długiego procesu przygotowania się do certyfikacji jako Dowództwo Komponentu Lądowego (LCC HQ). Nastąpi to w ramach ćwiczenia „Citadel Jupiter” – wyjaśnia gen. broni Pierre Gillet, dowódca RRC-FR.

Ćwiczenie „Citadel Bonus 2019”, czyli przygotowujące kolejne zmiany VJTF do objęcia swoich obowiązków, trwało dwa tygodnie. Wzięło w nim udział prawie 800 żołnierzy, przede wszystkim z francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania (RRC-FR) oraz utworzonej na potrzeby szpicy, francusko-brytyjskiej 1 Dywizji Połączonego Korpusu Ekspedycyjnego (CJEF). Wielonarodową dywizję tworzą wojskowi z 1 Dywizji Francuskiej z Besançon, a także z brytyjskich jednostek artyleryjskich i logistycznych, w tym m.in. z 36 Engineer Regiment, 102 Logistic Brigade, 1 Regiment Royal Horse Artillery, 150 Regiment The Royal Logistic Corps, 3 Regiment Royal Horse Artillery oraz 106 Regiment Royal Artillery.