Dowództwo 16DZ gotowe do realizacji zadań w Olsztynie

12 grudnia, w koszarach dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie odbył się uroczysty apel, podczas którego oficjalnie potwierdzono wypełnienie decyzji ministra obrony narodowej o przeniesieniu dowództwa dywizji do nowej lokalizacji.

Uroczystość swą obecnością uświetnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Łapiński, I zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pilot Jan Śliwka, wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a także dowódcy i szefowie jednostek wojskowych oraz komendanci służb mundurowych garnizonu Olsztyn i przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

„Jest dla mnie wielkim zaszczytem, móc Państwa powitać na wyjątkowym apelu, który jest potwierdzeniem gotowości do realizacji zadań w nowej lokalizacji, po wypełnieniu decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz rozkazu Dowódcy Generalnego RSZ przez Dowództwo 16 Dywizji Zmechanizowanej” - przywitał obecnych gen. dyw. Krzysztof Radomski na uroczystym apelu w Olsztynie.

Zwracając się do zaproszonych gości i uczestników uroczystości dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej podkreślił znaczenie słów zawartych w Kodeksie Honorowym Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego - „Zawodowa służba wojskowa jest powołaniem i świadomym wyborem. Stawia żołnierza w szczególnej dyspozycji wobec Ojczyzny, obrony jej niepodległości i bezpieczeństwa z gotowością poniesienia ofiary życia włącznie. Przytoczone słowa Kodeksu Honorowego…,były mottem podczas realizacji zadania związanego z przemieszczeniem w listopadzie dowództwa 16 Dywizji Zmechanizowanej i częściowo 9 batalionu dowodzenia do nowej lokalizacji w Olsztynie. Panie Ministrze melduję, że to zadanie zostało zrealizowane bez zakłóceń, w nakazanym terminie, tak jak to przystało na żołnierzy 16. Dywizji Zmechanizowanej”. Na zakończenie przemówienia gen. Radomski skierował do obecnych przedstawicieli instytucji i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn słowa podziękowania za okazanie wsparcie i zabezpieczenie realizacji zadań przez dowództwo w nowej lokalizacji – „Zarówno współpraca z przedstawicielami instytucji wojskowych i jednostek wojskowych garnizonu Olsztyn oraz innych służb mundurowych, a także władz wojewódzkich i miejskich zasługuje na najwyższe uznanie”.