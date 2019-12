Gotowi na misję

Życzę wam, abyście przez cały czas stanowili jeden zwarty i wzajemnie się wspierający zespół, abyście mogli na sobie polegać – mówił gen. bryg. Robert Kosowski, dowódca 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej do żołnierzy tworzących VI zmianę PKW Rumunia. Na półroczną misję wyjedzie 200 wojskowych, głównie z 17 Brygady. Dziś odbyło się ich uroczyste pożegnanie.

– Za wami szkolenie i intensywne przygotowania, ale tak naprawdę to dopiero początek drogi, początek misji, a tym samym kolejna okazja do doskonalenia i poszerzania żołnierskiego rzemiosła – mówił gen. bryg. Robert Kosowski, dowódca 17 Brygady Zmechanizowanej. Oficer podkreślił, że mimo iż obowiązkiem Wojska Polskiego jest obrona polskich granic, równie ważne jest wywiązywanie się z sojuszniczych zobowiązań. Dodał, że polscy żołnierze cieszą się bardzo dobrą opinią poza granicami kraju, są uznawani za świetnie wyszkolonych i godnych zaufania partnerów. – To powód do dumy dla każdego dowódcy. Dbajcie w Rumunii o nasze barwy, tradycje i honor żołnierza polskiego. Życzę wam, abyście przez cały czas stanowili jeden zwarty i wzajemnie się wspierający zespół, abyście mogli na sobie polegać – powiedział.

Kontyngent, który dziś pożegnano tworzą żołnierze z 35 jednostek wojskowych z całego kraju, ale – jak w przypadku poprzednich zmian PKW Rumunia – najliczniejszą grupę stanowią wojskowi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.