Żołnierze wśród najlepszych na Mistrzostwach Europy w pływaniu

Mistrzostwa Europy na krótkim basenie w Glasgow odbyły się w dniach 4-8 grudnia 2019r. W składzie reprezentacji znalazło się aż dziewięcioro żołnierzy: szer. Kacper Majchrzak, st. szer. Michał Poprawa, szer. Konrad Czerniak, szer. Dawid Szwedzki, st. szer.Tomasz Polewka, szer. Radosław Kawęcki szer. Alicja Tchórz, szer. Dominika Sztandera oraz szer. Paulina Piechota. Mistrzostwa Starego Kontynentu, mimo iż odbyły się w sezonie poprzedzającym Igrzyska Olimpijskie, stały na wysokim poziomie. Padł rekord Europy na dystansie 100 m stylem klasycznym.

Bardzo cieszy fakt, iż reprezentanci Polski zabłysnęli wysoką formą, a ich dobrą dyspozycję zauważyli obserwatorzy w całej Europie. W ciągu 5 dni rywalizacji Biało-Czerwoni kilkukrotnie poprawili rekordy Polski, ustanowili szereg rekordów życiowych, regularnie występowali w sesjach finałowych, a co najważniejsze zdobyli 5 medali: złoty (szer. Radosław Kawęcki), złoty sztafeta 4x50 m stylem zmiennym kobiet (szer. Alicja Tchórz, szer. Dominika Sztandera, Katarzyna Wasick, Kornelia Fiedkiewicz), srebrny (Marcin Cieślak) i dwa brązowe (szer. Alicja Tchórz) oraz. sztafeta 4x50 m sylem dowolnym mężczyzn (Paweł Juraszek, Marcin Cieślak, Karol Ostrowski i Jakub Kraska).

Wśrod medalistów jest szer. Radosław Kawęcki. Tytuł ten trafia do niego po raz piąty (wcześniej 2011, 2012, 2013, 2015). Czy nasz mistrz Europy jest zadowolony? - Zdobywając złoto mistrzostw Europy ciężko nie być zadowolonym, pomimo, że czas pozostawia trochę do życzenia, ale 8 miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi nikt nie zwraca uwagi na rezultaty. Tutaj najażniejsza była walka z rywalami i cel ostał osiągnęty. Na pewno dodaje mi to motywacji do treningów w kolejnych miesiącach przygotowań do Igrzysk - mówi Radosław Kawęcki.