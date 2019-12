Pierwsza rocznica

Rocznice są okazją do miłych wspomnień, są także okazją do spojrzenia w przyszłość i przygotowania planów do dalszego działania (...) ostatnie 2,5 roku minęło bardzo szybko – powiedział podczas uroczystości generał Motacki. Żołnierze dowództwa mają co wspominać, ponieważ 6 grudnia 2018, podczas ćwiczenia „Anakonda-18”, zakończyli składającą się z kilku faz certyfikację i osiągnęli Pełną Gotowość Operacyjną. Okres przygotowań do certyfikacji był bardzo intensywny i wymagał wypracowania rozwiązań, których nie było wcześniej w Sojuszu. W tym czasie żołnierze dowództwa opracowywali również dokumentację, procedury operacyjne, doskonalili się na zajmowanych stanowiskach i brali udział w treningach sztabowych i ćwiczeniach w kraju i za granicą. Już w styczniu 2018 roku brali udział w ćwiczeniu pk. Allied Spirit w Hohenfels w Niemczech. Najważniejszym jednak sprawdzianem przed ostatnią fazą certyfikacji był udział w ćwiczeniu pk. Saber Strike w maju 2018. Żołnierze dowództwa ćwiczyli na Polowym Stanowisku Dowodzenia wraz z przedstawicielami Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, Amerykanami z 7th Mission Support Command stacjonującego w Kaiserslautern w Niemczech, a także przedstawicielami kilku polskich dowództw i jednostek wojskowych. Ogółem w Elblągu szkoliło się ponad pół tysiąca żołnierzy z kilkunastu krajów europejskich oraz Kanady i Stanów Zjednoczonych. Osiągnięcie, 6 grudnia 2018 roku, Pełnej Gotowości Operacyjnej nie zakończyło intensywnej pracy. W bieżącym roku żołnierze dowództwa brali udział, między innymi, w ćwiczeniach Dragon-19 czy Arrcade Fusion, które odbyło się w Wielkiej Brytanii. Dowództwo koordynuje również działanie grup bojowych wzmacniających, w ramach wzmocnionej wysuniętej Obecności NATO, wschodnią flankę Sojuszu.

Podczas uroczystości dowódca dywizji mówił również o planach na najbliższy rok – Patrząc do przodu, jestem zadowolony z ilości zaplanowanych ćwiczeń i szkoleń w nadchodzących latach. Chciałbym ogłosić, że nasze dowództwo będzie brało udział w ćwiczeniu pk. Defender Europe-20 w maju 2020 r. Jak być może już wiecie to połączone ćwiczenie zaangażuje 37 tysięcy żołnierzy z różnych państw. 20 tys. wyśle do Europy Armia Stanów Zjednoczonych Ameryki co sprawi, że będzie to największe amerykańskie ćwiczenie w Europie od 25 lat. O ćwiczeniu Defender mówił również dowódca Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód gen. broni Sławomir Wojciechowski – Wkrótce razem weźmiemy udział ćwiczeniu pk. Defender Europe-20, które będzie największym amerykańskim ćwiczeniem w naszym obszarze operacji od ćwierć wieku. To ćwiczenie będzie poprzedzone naszym własnym ćwiczeniem pk. Griffin Lightning. Generał Wojciechowski podziękował również żołnierzom z Elbląga za ich zaangażowanie w proces tworzenia dowództwa dywizji oraz certyfikację – Drodzy żołnierze Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, przede wszystkim pragnę Wam pogratulować. Jestem dumny z Waszych osiągnięć. Rezultaty Waszej pracy mogą stanowić wzór do naśladowania dla całego Sojuszu.

Tekst: mjr Dariusz Guzenda