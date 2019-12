Plan ćwiczeń WOT dla pracodawców

Żołnierze terytorialnej służby wojskowej muszą przedstawić swoim pracodawcom harmonogram ćwiczeń i szkoleń, które WOT będą organizowały w 2020 roku. Wszystko po to, by przedsiębiorcy zatrudniający terytorialsów mogli uwzględnić to w planach firmy. – To obowiązek ustawowy, o którym przypominamy aktywnym zawodowo żołnierzom TSW – mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.

Co roku dowódcy jednostek obrony terytorialnej muszą opracować harmonogram ćwiczeń i szkoleń żołnierzy TSW na kolejny rok. Jest on ustalany najpierw na szczeblach kompanii, później batalionów, a w końcu całej brygady. – Plan musi uwzględniać wiele elementów, w tym ćwiczenia żołnierzy zawodowych brygady, a także te realizowane w ramach WOT. W związku z tym, że terytorialsów szkolimy w trybie weekendowym, przy planowaniu musimy wziąć też pod uwagę dni wolne, świąteczne itp. – tłumaczy kpt. Damian Stanula, rzecznik prasowy 2 Lubelskiej Brygady OT.

Z opracowanym na szczeblu brygady i zatwierdzonym przez dowództwo WOT harmonogramem muszą – najpóźniej na 30 dni przed końcem roku – zapoznać się wszyscy terytorialsi danej jednostki. Następnie powinni oni przekazać swoim pracodawcom informację o terminach stawiennictwa. To obowiązek terytorialsów zapisany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony. – Ideą naszej służby jest godzenie pracy zawodowej ze służbą. Trudno więc sobie wyobrazić, by pracodawcy nie znali grafiku szkoleń swoich pracowników-żołnierzy. Zależy nam, by nasza współpraca odbywała się bezkolizyjnie – mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.